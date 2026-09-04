Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

“Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Üç çekim yaptık, bu çekimlerde surları çektik. Burada daha önce 2017 yılında çekim yapmıştık. Şimdiki projemiz daha geniş. Bölgeye turizm açısından çok büyük katkılar sağlayacak, aynı zamanda bölgenin görünürlüğünü artıracak bir proje.” Kaya, eski Anadolu salnamelerinde bölgede çok sayıda dükkân bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığını belirterek, su altında kalan bu yapıların izini sürmek istediklerini ifade etti.