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Kültür Sanat
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Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

Anadolu’nun su altındaki kadim mirası da mercek altında. Elazığ’da Anadolu’nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, Sivrice ilçesinde bulunan ‘Batık Şehirde’ su altına dalış yaparak, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkartıyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin Atlantisi projesi adı altında Batık Şehir belgesel çalışması yapacak olan ekip, yaptıkları dalışlarla birlikte bölgeye turizm konusunda da destek olmaya çalışıyor.

#1
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nün derinliklerinde saklı kalan tarihi miras, belgesel çalışmasıyla kayıt altına alınıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yalnızca yeryüzündeki doğal ve kültürel zenginliklerine değil, sular altında kalan kadim yerleşimlerine de ışık tutmayı amaçlayan Anadolu'nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, Hazar Gölü'ndeki Batık Şehir'de dalış çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

Geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan ve 1890'lı yıllarda meydana gelen depremle birlikte sular altında kaldığı tahmin edilen yerleşimde gerçekleştirilen dalışlarda tarihi yapıların izleri görüntüleniyor.

#3
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

HAZAR GÖLÜ'NÜN ALTINDA TARİH YATIYOR Dalış ekibi bugüne kadar Batık Şehir'de üç ayrı çekim gerçekleştirdi. Çalışmalarda su altında kalan surlar, tarihi yapılar ve amforalar kayıt altına alındı. Ekibin bölgedeki çalışmaları yeni değil. Batık Şehir'de 2017 yılında da dalış gerçekleştiren ekip, bu kez çok daha kapsamlı bir projeyle bölgenin su altındaki tarihini belgelemeyi hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen görüntüler “Türkiye'nin Atlantisi” projesi kapsamında hazırlanacak Batık Şehir belgeselinde kullanılacak.

#4
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

“ANADOLU'NUN DERİNLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ” Anadolu'nun Derinlikleri Projesi Dalış Koordinatörü Nizam Kaya, amaçlarının Anadolu'nun farklı noktalarındaki kültür varlıklarını görünür hale getirmek olduğunu belirtti. Batık Şehir'in projelerinin en önemli ayaklarından biri olduğunu söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

#5
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

“Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Üç çekim yaptık, bu çekimlerde surları çektik. Burada daha önce 2017 yılında çekim yapmıştık. Şimdiki projemiz daha geniş. Bölgeye turizm açısından çok büyük katkılar sağlayacak, aynı zamanda bölgenin görünürlüğünü artıracak bir proje.” Kaya, eski Anadolu salnamelerinde bölgede çok sayıda dükkân bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığını belirterek, su altında kalan bu yapıların izini sürmek istediklerini ifade etti.

#6
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

SU ALTINDA AMFORALAR, SURLAR VE BURÇLAR VAR Batık Şehir'deki çalışmalar sırasında ekibin karşısına yalnızca surlar çıkmadı. Su altında amforalar, iki burç, eski dükkân kemerleri, mezarlıklar ve anıt niteliğindeki yapılar da bulunduğu belirtildi. Kaya, daha önceki dalışlarda da tarihi küpleri gördüklerini ancak bölgede yaşanan depremlerin ardından daha fazla kalıntının görünür hale geldiğini söyledi. Küplerin bulundukları yerden çıkarılamaması nedeniyle kesin tarihlendirme yapılamadığını belirten Kaya, müze ve kültür müdürlüğü yetkililerinin kalıntıların oldukça eski dönemlere uzandığını aktardıklarını ifade etti.

#7
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

“DİYARBAKIR'DAKİ SURLARIN BENZERİ SU ALTINDA” Batık Şehir'in mimari yapısına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar paylaşan Kaya, gölün altında büyük surların bulunduğunu belirterek, “Diyarbakır'da bulunan surlar burada su altında var. Altındaki yapı farklı, üstündeki yapı farklı” dedi. Bölgede farklı renk ve desenlere sahip tarihi yapıların bulunduğunu söyleyen Kaya, yapılacak ayrıntılı çalışmaların Anadolu tarihine ilişkin önemli bilgilerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

#8
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

HEDEF BATIK ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRMAK Projenin bir diğer hedefi ise Hazar Gölü'ndeki Batık Şehir'in Türkiye ve dünyada tanınırlığını artırmak. Nizam Kaya, tarihi alanların dünya turizmindeki önemine işaret ederek Batık Şehir'in de büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

#9
Foto - Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor

Kaya, “Mısır'a milyonlarca turist gidiyor, neden buraya da milyonlarca turist gelmesin?” ifadeleriyle Batık Şehir'in turizme kazandırılması çağrısında bulundu. Belgesel ekibinin dalış ve görüntüleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından “Türkiye'nin Atlantisi” projesiyle Hazar Gölü'nün derinliklerinde yüzyıllardır saklı kalan tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

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