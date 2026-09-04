Batık Şehirde kültürel mirasın izini sürüyor! Türkiye’nin Atlantis’i gün yüzüne çıkıyor
Anadolu’nun su altındaki kadim mirası da mercek altında. Elazığ’da Anadolu’nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, Sivrice ilçesinde bulunan ‘Batık Şehirde’ su altına dalış yaparak, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkartıyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin Atlantisi projesi adı altında Batık Şehir belgesel çalışması yapacak olan ekip, yaptıkları dalışlarla birlikte bölgeye turizm konusunda da destek olmaya çalışıyor.