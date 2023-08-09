2023-08-09 13:47:06 Okuyunca çok şaşıracaksınız! 2023'ün en ilginç şikayetleri
Şikayetvar, 2023'ün ilk yarısında kendilerine iletilen şikayetleri derleyip hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, 6 ayda gelen 247 bin 946 şikayetten öne çıkanlar şöyle: "Bilinen bir zincir mağazadan tuzlu çekirdek aldım. İçinden yılan kafası çıktı ve yedik afiyetle birazını. Yazıklar olsun." "1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı." "Hamam böcekleri ölsün ve benim rüyama girmesin lütfen. Çok şikayetçiyim bu durumdan ama elimden bir şey gelmiyor. Kim bu hamam böcekleri ve dev saman balyalarını hazırlayıp rüyama gönderiyorsa Allah onun belasını versin.”