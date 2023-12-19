Okullu kedi Çakıl, dersleri kaçırmıyor

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, Çakıl’ın 6 yıldır kendisiyle birlikte okulları gezdiğini söyledi. Daha önceki görev yerinde de Çakıl’la beraber çalıştığını ifade eden Demirel, “Kendisini önceki görev yerimde okula ve öğrencilere alıştırdık. Gelirken kıyamadım, Çakıl bu okula benimle birlikte geldi. Tabii öncesinde insan tedirgin oluyor. Acaba nasıl karşılanır ya da öğrenciler ve öğretmenler ne tepki verirler diye düşünüyorsun. Ama geldiği günden itibaren Çakıl daha bir olgun davrandı. Çünkü artık önceki okulunda da çocuklara alışmıştı. Burada öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler de ona gayet çabuk alıştılar.