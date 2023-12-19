Okullu kedi Çakıl, dersleri kaçırmıyor

Eskişehir’de Cumhuriyet İlkokulunda barınan Çakıl isimli kedi, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı oluyor. Okul Müdürü Kenan Demirel’in önceki görev aldığı okullarda beslediği ve Cumhuriyet İlkokuluna gelirken kıyamayarak getirdiği Çakıl, hafta içlerinde ders saatlerinde öğrencilerle birlikte derslere giriyor. Öğrenciler arasında ‘Okullu kedi’ lakabıyla bilinen Çakıl’ın adına, Müdür Demirel’in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler şiir yazarken, sevimli kedi teneffüslerde onlarca öğrenci başına üşüşmesine rağmen hiç kimseye saldırmıyor. Öğrencileri ruhsal anlamda rahatlatan ve onlara hayvan sevgisini aşılayan 6 yaşındaki Çakıl, okul kurallarını da ihmal etmiyor.