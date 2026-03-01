Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması

Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.