  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran yasta! Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması 2026 YKS başvuruları yarın sona eriyor: Geri sayım başladı Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü Hayvancılıktan turizme dev destek! Yerel Kalkınma Teşvik Programı başvurular başlıyor Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki... Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı Galatasaray’da 12 milyon euro’luk hayal kırıklığı: '12 kuruşluk top oynamıyor'
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını ifade etti.

1
#1
Foto - Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#2
Foto - Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması

Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı. İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

İran kendini korumaktan aciz , yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran istihbaratına sızan Mossad casuslarına karşı 20 kişilik özel ekip kurduklarını, ekiptekiler..
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia resmileşti. İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23