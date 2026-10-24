Türkiye'ye karşı sığındıkları İsrail ülkeyi işgal etmeye başladı: Sessiz sedasız her noktayı ele geçirdiler

Al Jazeera’nın Güney Kıbrıs Merkez Bankası verilerine dayandırdığı araştırmaya göre İsrail’de yerleşik yatırımcıların Güney Kıbrıs’taki yatırım stoku 2024 yılı sonunda 5,1 milyar euroya ulaştı. Söz konusu tutarın 2017 yılındaki seviyenin 6 katından fazla olduğu belirtildi. Araştırmada, farklı ülkelerde yaşayan İsraillilerin yatırımları ile dolaylı şirket ortaklıklarının bu rakama tam olarak yansımayabileceği kaydedildi. İsrail yatırımlarının su, enerji, sağlık, gayrimenkul ve finans sektörlerinde yoğunlaştığı, Tel Aviv Borsası’nın da özelleştirilmesi gündemde olan Kıbrıs Borsası için teklif vermeyi değerlendirdiği aktarıldı.