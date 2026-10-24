  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme Mersin’de doğdu dünyanın zirvesine oturdu: Bu şampiyonluğumuz çok ballı Yanis Egolfopulos'tan çok konuşulacak Türkiye sözleri: Eğer ortaya çıkarsa rezil oluruz Cristiano Ronaldo geri sayıma geçti! 1000’ler kulübüne sadece 18 gol kaldı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan şok çıkış! Mayıs’tan sonra yokum bir daha da gelmem! Hitler’in Kartal Yuvası yandı Kültür Yolu Festivali 4. kez İzmir'de! Tam 9 gün sürecek! Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı Kulüplerin canını yakan fatura: Derbiler başka sonrası bambaşka! Trafikte bunu yapan yanıyor: Burdur'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ağır ceza!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in bünyesindeki beyaz eşya markası Arçelik, Ticaret Bakanlığına dikkat çeken bir başvuruda bulundu.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, beyaz eşyada taksit süresinin 9 ayla sınırlı olması nedeniyle iç pazar satışları yatay seyir izlerken, ihracattaki ciddi düşüşün etkisiyle büyük sıkıntı yaşayan beyaz eşya üreticileri Ticaret Bakanlığı’na taksit sayısının artırılması için bastırıyor.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Ticaret Bakanlığı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri gibi ürünlerde fiyat ayrımı yapılmaksızın azami taksit süresini 9 ay olarak belirledi.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Dün Manisa’daki Çamaşır Makinesi Açılış Töreni’nde konuşan Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'de iç pazarın canlanması için kredi kartlarında taksit sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Taksit sayısının artmasıyla tüketicilerin aylık ödemeleri daha rahat yapabileceğini ve bunun sektöre destek sağlayacağını ifade eden Dinçer, “Kredi kartlarında taksit sayısının arttırılması, Türkiye'deki iç pazarın canlanması açısından önemli” diye konuştu.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye’de beyaz eşya satışı 2025 yılında yaklaşık 10 milyon adet, üretim 29 milyon adet, ihracat ise 20,1 milyon adet oldu.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı

Ocak–Ağustos 2026 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, üretim ise yüzde 13 geriledi. İç satışlarda düşüş yüzde 4 ile daha sınırlı kalırken, iç satış ve ihracatın toplamından oluşan toplam satış hacmi yüzde 13 azalarak 17 milyon 450 bin 364 adet olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek
Gündem

Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesi için Ulusa..
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayımladığı videoda Ekrem İmamoğlu ile Sarıgül ailesi arasında karşılıklı “kaset savaşı” yaşandığını öne sürerek ço..
Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar
Gündem

Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve kökü dışarıda masonik bir yapı olan Rotry Kulübü birlikte etkinlik düzenledi. Etkinlikte ADD'nin eski baş..
Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu
Siyaset

Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına ..
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı
Yerel

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı

Fenerbahçe yarınki olağanüstü divan kuruluna hazırlanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23