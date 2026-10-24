Beklenmedik gelişme: Koç Holding 'yetmez' deyip hükümetin kapısını çaldı
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in bünyesindeki beyaz eşya markası Arçelik, Ticaret Bakanlığına dikkat çeken bir başvuruda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in bünyesindeki beyaz eşya markası Arçelik, Ticaret Bakanlığına dikkat çeken bir başvuruda bulundu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, beyaz eşyada taksit süresinin 9 ayla sınırlı olması nedeniyle iç pazar satışları yatay seyir izlerken, ihracattaki ciddi düşüşün etkisiyle büyük sıkıntı yaşayan beyaz eşya üreticileri Ticaret Bakanlığı’na taksit sayısının artırılması için bastırıyor.
Ticaret Bakanlığı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri gibi ürünlerde fiyat ayrımı yapılmaksızın azami taksit süresini 9 ay olarak belirledi.
Dün Manisa’daki Çamaşır Makinesi Açılış Töreni’nde konuşan Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'de iç pazarın canlanması için kredi kartlarında taksit sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Taksit sayısının artmasıyla tüketicilerin aylık ödemeleri daha rahat yapabileceğini ve bunun sektöre destek sağlayacağını ifade eden Dinçer, “Kredi kartlarında taksit sayısının arttırılması, Türkiye'deki iç pazarın canlanması açısından önemli” diye konuştu.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye’de beyaz eşya satışı 2025 yılında yaklaşık 10 milyon adet, üretim 29 milyon adet, ihracat ise 20,1 milyon adet oldu.
Ocak–Ağustos 2026 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, üretim ise yüzde 13 geriledi. İç satışlarda düşüş yüzde 4 ile daha sınırlı kalırken, iç satış ve ihracatın toplamından oluşan toplam satış hacmi yüzde 13 azalarak 17 milyon 450 bin 364 adet olarak gerçekleşti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23