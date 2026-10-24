Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Cabir, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı, bölgesel tehditlere karşı ortak yaklaşım geliştirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in bu girişimi olumlu karşıladığını belirten Cabir, şunları kaydetti: "Bölgenin üç büyük ülkesi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında koordinasyon sağlanması, tehditlere ilişkin ortak bir bakış geliştirilmesi, güvenlik ve istikrar konusunda buluşulması önemli. Bu, desteklenmeyi ve takip edilmeyi hak eden bir adım."