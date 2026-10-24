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Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

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Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Mekke İttifakı'na bir ülke daha katılıyor. Yapılan açıklamada, "İlk katılan ülkeler arasında olacağız" denildi.

#1
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Katar merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi İcra Direktörü Halid el-Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı, Körfez ülkelerinin ABD ile güvenlik ortaklığını ve İsrailli yetkililerin Katar'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

#2
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Bölgenin bir süredir belirsizlik içinde bulunduğuna işaret eden Cabir, "ABD ile İran arasında ne savaş ne de barış halindeyiz. ABD-İran uzlaşamazsa savaş yeniden başlayabilir." ifadelerini kullandı. Başlangıçta Pakistan'ın yürüttüğü, ardından Katar'ın da devreye girdiği arabuluculuk çabalarına dair Cabir, tarafların mevcut tutumlarını korumasının çözümü zorlaştırdığını belirtti.

#3
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Körfez ülkeleri, siyasi iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında çalışmalar da yürüten Cabir, sözlerine şöyle devam etti: "Taraflar kendi görüşlerinde ısrar ediyor ve ellerindeki kartları kullanıyor. ABD, ortaya koyduğu şartlarda ısrarını sürdürüyor. İran'ın elindeki en önemli kartlar ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve kendisine bağlı milis grupların kullanılması."

#4
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Husilerin de sürece dahil olması ve Babulmendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin hareketlerinin engellenmesinin durumu daha da ağırlaştırdığını savunan Cabir, bölgedeki aktörlerin siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik açıdan yıprandığını dile getirdi. Körfez ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığında ciddi güçlüklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Cabir, gerilimin tırmanması ve başka tarafların da çatışmaya dahil olmasının krizi büyütebileceği uyarısında bulundu.

#5
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Cabir, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı, bölgesel tehditlere karşı ortak yaklaşım geliştirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in bu girişimi olumlu karşıladığını belirten Cabir, şunları kaydetti: "Bölgenin üç büyük ülkesi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında koordinasyon sağlanması, tehditlere ilişkin ortak bir bakış geliştirilmesi, güvenlik ve istikrar konusunda buluşulması önemli. Bu, desteklenmeyi ve takip edilmeyi hak eden bir adım."

#6
Foto - Ses getirecek hamle: Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar

Anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin de katılımıyla genişleyebileceğini vurgulayan Cabir, "Mekke İttifakı'nın oluşturduğu şemsiyenin gelecekte genişleyerek bölgesel bir yapıya dönüşmesi halinde Katar'ın ilk katılan ülkeler arasında olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Mısır'ın da Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle dayanışma göstermesini olumlu bulduğunu söyleyen Cabir, özellikle İran destekli Husilerden kaynaklanan tehditlere karşı verilen desteğin daha geniş bölgesel işbirliği girişimlerine zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Cabir, Mekke İttifakı ile Arap ve Körfez ülkelerini buluşturan daha kapsamlı bir işbirliği ağının ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

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