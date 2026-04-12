Öğretmenin kişisel egosu eğitimi felç etti! ‘Beğenmiyorsanız özele gidin’ küstahlığı: Kendi kızı için sınıfın geleceğini çaldı

Demre'de 3 öğrenci velisi, Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu. Şikayetlerde; öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinin iyi olmaması nedeniyle ikinci sınıf öğrencilerine birinci sınıf dersleri ve ödevleri verdiği, derslerde kızına öncelik tanıdığı, sınıfı süsletip doğum günü kutlaması yaptığı, velilerin 'Neden birinci sınıf dersleri veriyorsunuz' sorusuna ise öğretmenin, 'Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin' gibi yanıtlar verdiği ifade edildi. Ayrıca veliler şikayetlerinde, birinci sınıf öğretmeninin Alanya'ya tayin olduğunu, yerine atanan M. isimli öğretmeni beklerken E.D. isimli öğretmenin geldiğini, çocuklarının ikinci sınıfta ana sınıfı ve birinci sınıf dersleri görmeye devam ettiğini dile getirdi. 'PARMAK KALDIRMAYA KORKUYORUZ' Öğretmen E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin yanı sıra, CİMER'e de iki kez yazılı şikayette bulunan öğrenci velilerinden Adem Boz, kızının geçen yıl birinci sınıfta aldığı eğitim ve bilgileri bu sene ikinci sınıfta da almaya devam ettiğini söyledi. Öğretmenin bu eğitim-öğretim yılı başında, Demre'de başka bir okuldan Çevreli'deki ilkokula geldiğini aktaran Adem Boz, “E.D. öğretmen, okulun açılışının ikinci günü çocuğumuza ceza vererek eğitim yılına başlamıştır. Ertesi gün okula giderek cezanın sebebini sorduğumuzda, 'Ben şimdi başından baskı altına alamazsam sonra beni dinlemezler' dedi. Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor' diyor. Aynı zamanda E. hocanın kızı ikinci sınıf öğrencisi. Kızım, 'Biz tahtaya yazılan dersleri bitirdiğimizde öğretmenin kızı dersini bitirinceye kadar tahtayı silmiyor. Kızı bizden önce dersi yaptığında tahtayı hemen siliyor, bizim dersi bitirmemizi beklemiyor' diyor" dedi.