Öğretmenin kişisel egosu eğitimi felç etti! ‘Beğenmiyorsanız özele gidin’ küstahlığı: Kendi kızı için sınıfın geleceğini çaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öğretmenin kişisel egosu eğitimi felç etti! ‘Beğenmiyorsanız özele gidin’ küstahlığı: Kendi kızı için sınıfın geleceğini çaldı

Antalya’nın Demre ilçesinde, liyakatten nasibini almamış bir öğretmenin kendi kızının başarısızlığını örtbas etmek için koca bir sınıfın geleceğini kararttığı iddiası infial yarattı. İkinci sınıf öğrencilerine müfredatı değil, anasınıfı ve birinci sınıf derslerini dayatan E.D. isimli öğretmen, velilerin haklı tepkisine ‘Beğenmiyorsanız özele gönderin’ küstahlığıyla karşılık verdi. CİMER’e kadar uzanan şikayetlerde, sınıfta ‘doğum günü kutlaması’ için velilere WhatsApp üzerinden talimatlar yağdıran öğretmenin, çocukları korkuyla baskı altına aldığı deşifre edildi.

2
Demre Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu’nda yaşanan olay, eğitim sisteminin içerisine sızmış kişisel hırsların ve sorumsuzluğun boyutlarını gözler önüne serdi. Üç velinin birleşerek başlattığı hukuk mücadelesinde; öğretmenin, aynı sınıfta eğitim gören kendi kızının derslerde geri kalması üzerine tüm sınıfın eğitim seviyesini aşağı çektiği öne sürüldü. Veliler; çocuklarının ikinci sınıfta olmalarına rağmen, birinci dönem anasınıfı, ikinci dönem ise birinci sınıf ödevleri görmeye mahkum edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Antalya’nın Demre ilçesi Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencilerinin velileri, öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinde geri kalması nedeniyle, diğer öğrencilere ilk dönem anasınıfı, ikinci dönem birinci sınıf dersleri ve ödevleri verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Demre'de 3 öğrenci velisi, Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu. Şikayetlerde; öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinin iyi olmaması nedeniyle ikinci sınıf öğrencilerine birinci sınıf dersleri ve ödevleri verdiği, derslerde kızına öncelik tanıdığı, sınıfı süsletip doğum günü kutlaması yaptığı, velilerin 'Neden birinci sınıf dersleri veriyorsunuz' sorusuna ise öğretmenin, 'Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin' gibi yanıtlar verdiği ifade edildi. Ayrıca veliler şikayetlerinde, birinci sınıf öğretmeninin Alanya'ya tayin olduğunu, yerine atanan M. isimli öğretmeni beklerken E.D. isimli öğretmenin geldiğini, çocuklarının ikinci sınıfta ana sınıfı ve birinci sınıf dersleri görmeye devam ettiğini dile getirdi. 'PARMAK KALDIRMAYA KORKUYORUZ' Öğretmen E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin yanı sıra, CİMER'e de iki kez yazılı şikayette bulunan öğrenci velilerinden Adem Boz, kızının geçen yıl birinci sınıfta aldığı eğitim ve bilgileri bu sene ikinci sınıfta da almaya devam ettiğini söyledi. Öğretmenin bu eğitim-öğretim yılı başında, Demre'de başka bir okuldan Çevreli'deki ilkokula geldiğini aktaran Adem Boz, “E.D. öğretmen, okulun açılışının ikinci günü çocuğumuza ceza vererek eğitim yılına başlamıştır. Ertesi gün okula giderek cezanın sebebini sorduğumuzda, 'Ben şimdi başından baskı altına alamazsam sonra beni dinlemezler' dedi. Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor' diyor. Aynı zamanda E. hocanın kızı ikinci sınıf öğrencisi. Kızım, 'Biz tahtaya yazılan dersleri bitirdiğimizde öğretmenin kızı dersini bitirinceye kadar tahtayı silmiyor. Kızı bizden önce dersi yaptığında tahtayı hemen siliyor, bizim dersi bitirmemizi beklemiyor' diyor" dedi.

İKİNCİ SINIFTA, BİRİNCİ SINIF DERSİ Sınıfta birinci dönem verilen derslerin çoğunun anasınıfı dersleri olduğunu öne süren Boz, “İkinci yarıyılda derslerin çoğu, birinci sınıfta geçen yıl verilen dersler. Kızım, 'Ben bu dersleri geçen yıl yaptım' diye bizi uyarıyordu. 'Çocuklarımızın eğitimi hiç ilerlemiyor' diye okul yönetimine mesajla ilettiğimde, yönetim bu yıl ikinci sınıfların bir yılının boşa gittiğini söyledi" diye konuştu.

'BEĞENMİYORSAN ÖZEL OKULA GÖNDERİN' Öğrenci velisi Boz şikayetinde, öğretmene birinci sınıf düzeyinde ödevlerin neden verildiğini sorduklarında, okul müdürünün odasında kendilerine 'Beğenmiyorsanız özel okula gönderin çocuğunuzu. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum' denildiğini söyledi. Birinci sınıf düzeyinde ödevler verilmesi sonucu çocuklarının öz güvensiz ve mutsuz olduğunu söylediklerinde de 'Çocuğunuzu psikoloğa götürün o zaman, ben ne yapabilirim' şeklinde ifadeler kullandığını kaydetti. Şikayetler üzerine Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Alî

Bu tipler öğretmen odasında tatilde gidecekleri otelin havuzlarını saunasını ballandıra ballandıra anlatırlar. Ay şekerim, diye başlar dersten çıkınca, mrslekte dip öğretmenlerdir.

Vahap

Bu ögretmenlerden çok ama çok var maalesef.
