  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Öğrenciler depremzedeler için üretti

2023-02-23 17:58:13
Öğrenciler depremzedeler için üretti

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle 96 mobil tuvalet üreterek Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderdi.

#1
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

Depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla Bitlis'te başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor. Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle gönüllü olarak bir araya geldikleri okul atölyesinde, mobil tuvalet üretimine başladı.

#2
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

Şu ana kadar üretimi tamamlanan 96 tuvalet, depremden etkilenen illere sevk edildi.

#3
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, depremin ikinci gününden itibaren kaymakamlığın talimatı üzerine çalışmalara başladıklarını söyledi.

#4
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

Bu kapsamda deprem bölgesindeki sıkıntının giderilmesi amacıyla okuldaki atölyede mobil tuvalet ürettiklerini belirten Budak, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

"Üretimi tamamlanan mobil tuvaletleri deprem bölgesine gönderdik. Yeni verilen siparişlerle iki gün içinde bu sayı 150'yi bulacak. Tuvaletlerin içinde elektrik ve diğer tesisatlar bulunuyor. Kullanıma hazır olarak gönderiyoruz. Tuvaletlerin bir kısmı Güroymak Belediyesi, bir kısmı da Bitlis Valiliği tarafından karşılandı. Bundan sonra mobil duş kabinleri de üretmeye başlayacağız. Onların da hazırlığını yaptık. Cuma günü bunları da bölgeye sevk edeceğiz. Valiliğimize, belediyemize, hayırsever vatandaşlarımıza ve gece gündüz çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimiz ile şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

#6
Foto - Öğrenciler depremzedeler için üretti

Deprem bölgelerinde mobil tuvaletlerin yanı sıra duş kabinlerine de ihtiyaç duyulduğunu belirten Budak, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara imkanları doğrultusunda destek verdiklerini dile getirdi.

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! Duyan şaşırdı, kritik çağrı yapıldı
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! Duyan şaşırdı, kritik çağrı yapıldı

Ayçiçek yağı uluslararası piyasalarda 1100 doların altına geriledi. Ton başına en düşük seviyeyi gören ayçiçek yağının market raflarında düş..
Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…
Gündem

Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem bölgeleri için çabalayan ve büyük bağışlar toplayan Haluk Levent, spekülasyonlar sebebiyle AHB..
Rusya ABD’yi dünyaya rezil rüsva etti! Bunun için korkulur…
Gündem

Rusya ABD’yi dünyaya rezil rüsva etti! Bunun için korkulur…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açı..
Bakan Akar acı haberi duyurdu: 100 askerimiz şehit oldu
Gündem

Bakan Akar acı haberi duyurdu: 100 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinde 100 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Akar ayrıca 2 askere de henüz ulaşamadıkları..
Valilik muhtarı görevden aldı
Gündem

Valilik muhtarı görevden aldı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu
Ekonomi

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Türkiye 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin acısını yaşarken muhalefet koltuk derdine marketler ise zam derdine düştü. Ocak ayında ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23