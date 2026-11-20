Oğluyla ilgili adli kontrol kararı sonrası Hayati Yazıcı ilk defa görüntülendi! Bakın nerede ortaya çıktı?
Oğlu Mustafa Yazıcı'nın fon soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasının ardından gözlerin çevrildiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ilk kez görüntülendi. Önceki gün partisinin Meclis'teki grup toplantısına katılmayan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yer aldı. Toplantı salonunda partiye yeni katılan 9 belediye başkanıyla selamlaşan Yazıcı'nın katılımı siyaset kulislerinde dikkat çekti.