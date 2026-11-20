Babacan'dan 'her şey bitti bu mu kaldı' dedirten açıklama: Bu paraları toplatın, yeni para basın
Fon skandalı sonrası atılması gereken onca adım ve sorulması gereken yüzlerce soru varken, AK Parti hükümeti de özellikle SPK’nın yetkilerini daha güven duyulacak şekilde düzenlemek için adım atmışken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan anlamsız bir çıkış geldi. Babacan, belki de atılması gereken son adımın şimdiden atılmasını istedi; eski merkez bankası yöneticilerinin imzasının bulunduğu banknotların toplatılması çağrısı yaptı.