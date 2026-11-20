Babacan, "Yani şu paramızın halen bir düşünün ya. Banknotların ne hale geldiğine bir bakın. Şu anda 200 liralık ve 50 liralık banknotta imzası olan insanlardan tam dört tanesi ya tutuklu ya adli kontrolde ya hakkında soruşturma var" ifadelerini kullandı.