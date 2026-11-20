Milyonlarca çalışana erken emeklilik müjdesi! Kademeli emeklilik teklifi revize edildi, işte yeni yaş ve prim tablosu!
9 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik kanun teklifinde revizyona gidilerek sigorta giriş yılına göre yeni yaş ve prim tablosu oluşturuldu. Güncellenen teklife göre 1999-2000 girişliler için kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü şartı öngörülürken, bu kademenin 2008 yılı girişlilerde kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim gününe kadar yükseldiği belirtildi.