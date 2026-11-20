Kısmi Emeklilik ve Sonrası: Kısmi emeklilik için yaş şartı kadınlarda 52, erkeklerde 54 (4.500 prim günü); 2009 ve sonrası için ise kadınlarda 53, erkeklerde 55 yaş (7.200 prim günü) olarak öngörülüyor Kanun teklifinde sigorta başlangıç tarihine göre kadın ve erkekler için öngörülen emeklilik yaşları şöyle sıralandı: 09.09.1999 - 2000: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş – 6.400 prim günü 2001: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş – 6.475 prim günü 2002: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş – 6.550 prim günü 2003: Kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş – 6.625 prim günü 2004: Kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş – 6.700 prim günü 2005: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş – 6.775 prim günü 2006: Kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş – 6.850 prim günü 2007: Kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş – 6.925 prim günü 2008: Kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş – 7.000 prim günü Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda 3 milyon 656 bin 386 kişi kademeli emeklilikten yararlanmış olacak.