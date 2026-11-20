Bir değer seçenek, refah payı ki, bunun olması daha ihtimal dahilinde. Bu da 2027’nin başında geçmiş 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 10 zammın üzerine 10 ila 15 puan refah payı eklenmesi anlamına gelir. 10 puan refah payı eklenirse yüzde 20, 15 puan eklenirse yüzde 25 zam yapılmış olur. Buna göre de en düşük emekli aylığı yüzde 20 zamma göre 28 bin 262 liraya, yüzde 25 zam eklenirse 29 bin 440 liraya yükselir. Refah payı uygulaması ilk kez olmaz. 2023 yılında da benzer uygulama yapılmıştı. 2022’nin son 6 aylık yüzde 15.40 enflasyona göre SSK, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaktı. Memur emeklileri ise maaşlarını, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16.40 zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emekliler için maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece memur emeklisine 13.60 puan, işçi, Bağ-Kur emeklisine de 14.60 puan refah payı verildi.