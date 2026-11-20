En düşük emekli aylığının her yıl artırılması, ancak bu artışın kök maaşlara yansımaması sorunu var. Diyeceğim o ki, prim gününe ve emekli yaşına göre yapılacak bir düzenleme, hem kolay değil hem de dengeleri daha da bozar. Daha da ötesi, bir seferlik yapılacak iyileştirme gelecek yıllarda daha büyük sorun yaratır. Masadaki seçeneklerden biri seyyanen zam. Tüm emeklilere 5 ile 10 bin lira arasında bir kereliğine zam yapılabilir. Buna göre de en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 liranın üzerine yüzde 10 zam, üzerine en düşük 5 bin lira seyyanen zam olursa, en düşük emekli aylığı 31 bin liraya yükselir. 30 bin lira emekli maaşı alan bir kişinin yeni zamla birlikte maaşı 38 bin liraya çıkar.