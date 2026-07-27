  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı Şimdi de güvercine kafayı taktılar: Yılda 600 milyon güvercin yiyorlar Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı Tarihi mezarın üzeri çakıl taşlarıyla kapatılıp Otopark yaptılar Samsun'da korkutan alevler! Çıkan yangında traktör küle döndü! Balkanlar'da kritik hamle! AB kapısındaki ülke için tarihi çağrı yapıldı! Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle Trabzonspor'un yıldızından Arjantin'e füze! 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi! Avrupa'dan gelen tehlikeye karşı alarm verildi! Bakan Bolat duyurdu:
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

Bebekleri öldürmeyi cesur olmak zanneden ödlek Netantahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeden gizlice ayrıldı.

#1
Foto - Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun 5 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ABD seyahati öncesi alınan önlemler dikkat çekti.

#2
Foto - Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

Habere göre, İran'dan yönelebilecek güvenlik tehditleri nedeniyle Netanyahu'nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. İsrail Başbakanlık uçağının Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı yerine Birüssebi kentinde bulunan İsrail ordusuna ait Nevatim Askeri Hava Üssünden kalktığı kaydedilirken, bunun İran'dan yönelecek olası bir tehdide karşı alınmış bir güvenlik önlemi olduğu ileri sürüldü.

#3
Foto - Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

Başbakanlık Ofisi'nin uçağın kalkış saatini normal prosedürlerin aksine önceden duyurmadığına işaret edilirken, Netanyahu’nun uçuştan hemen önce yaptığı video açıklamasının gecikmeli olarak yayımlandığı da aktarıldı.

#4
Foto - Ödlek Netanyahu, İsrail'den gizlice ayrıldı

Öte yandan Netanyahu'ya ABD uçuşunda hiçbir basın mensubunun eşlik etmediği ve Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadığı kaydedildi. ABD Başkanı Trump'la yarın Washington'da bir araya gelecek olan Netanyahu, görüşmesinde İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezarlıkta alçak pusu: AK Parti'li yönetici, oğlu ve yeğeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

Mezarlıkta alçak pusu: AK Parti'li yönetici, oğlu ve yeğeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırı..
Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!
Gündem

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele eden dost ülke İspanya'nın yardım çağrısı üzerine 2 yangın söndürme uçağ..
Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!
Gündem

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında FETÖ’cülerle kirli medyanı..
Şiddetli yağışlar sele dönüştü! 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Şiddetli yağışlar sele dönüştü! 10 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı...
Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı
Dünya

Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı

Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’i ..
Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme
Gündem

Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme

CHP’yi kasıp kavuran koltuk kavgasında gözlerin çevrildiği yüksek yargıdan kritik adım geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23