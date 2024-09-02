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Dünya
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O ülkede tropikal fırtına can aldı

2024-09-02 19:39:34
O ülkede tropikal fırtına can aldı

Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına sebebiyle sel meydana geldi. Yaşanan sel 11 kişinin ölümüne yol açtı.

#1
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Filipinler’in başkent Manila’nın güneyindeki Bicol bölgesinde dün etkili olmaya başlayan tropikal fırtına "Yagi", birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

#2
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Manila genelinde okullar ve devlet daireleri tatil edilirken, etkilenen bölgelerdeki feribot seferleri askıya alındı, 29 iç hat uçuşu iptal edildi.

#3
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent yakınlarındaki Antipolo şehrinde meydana gelen heyelan sonucu biri hamile bir kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

#4
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Kentteki üç farklı bölgede derelerin taşması sonucu 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edilirken, cadde ve sokakların sular altında kaldığı Naga kentinde de bir kişinin elektrik çarpması ve bir kız çocuğunun boğulma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

#5
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Dün ise Cebu kentinde meydana gelen iki heyelanda 2 kişi öldü ve 5 evde hasar meydana geldi.

#6
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

Tropikal fırtınanın ülkenin kuzeyine doğru ilerlediğini açıklayan meteoroloji uzmanları, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#7
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

#8
Foto - O ülkede tropikal fırtına can aldı

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