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Dünya
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O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

2024-02-07 16:02:38
O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Filipinler'de dün meydana gelen toprak kaymasında 45 kişi yaralanırken, 41 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

#1
Foto - O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Filipinlerde yaklaşık 10 gündür etkili olan şiddetli yağışlar dün heyelana yol açtı. Davao de Oro bölgesinde bulunan Maco kasabasında faaliyet gösteren madencilik firmasının çalışanlarının servis beklediği sırada meydana gelen heyelanda 3'ü ağır 45 kişi yaralanırken, 41 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

#2
Foto - O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Doğu Mindanao Komutanlığı Sözcüsü Albay Rosa Maria Manuel, yerel saatle 19.30 sıralarında meydana gelen afetin ardından askerlerin diğer ekiplerle birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

#3
Foto - O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Bölgede en az 3 otobüsün ve bazı yapıların toprağa gömüldüğünü öğrenilirken, Filipinler ordusunun yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına hükümete bağlı ekiplerle özel kurtarma ekiplerinin de destek verdiği duyuruldu.

#4
Foto - O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Filipinler'de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.

#5
Foto - O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

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