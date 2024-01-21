2024-01-21 01:37:17 O ülkede şelaleler buz tuttu
ABD'de Paterson Şelaleleri aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu.
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ABD'de Paterson Şelaleleri aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu.
ABD'de dondurucu soğuklar etkisini artarak göstermeye devam ediyor.
New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donmasının ardından havadan görüntülendi.
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