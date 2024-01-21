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O ülkede şelaleler buz tuttu

2024-01-21 01:37:17
O ülkede şelaleler buz tuttu

ABD'de Paterson Şelaleleri aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu.

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Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

ABD'de dondurucu soğuklar etkisini artarak göstermeye devam ediyor.

#2
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donmasının ardından havadan görüntülendi.

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Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

#4
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

#5
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

#6
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

#7
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

#8
Foto - O ülkede şelaleler buz tuttu

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