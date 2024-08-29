  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

2024-08-29 23:56:04
O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Yunanistan'da sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı.

#1
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Yunanistan'ın orta kesiminde bulunan Volos kentinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının ardından çevreye yayılan yoğun ve rahatsız edici koku, hem bölge sakinlerini hem de turizm sektörünü zor durumda bıraktı.

#2
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Balık ölümlerinden kaynaklanan kötü koku Volos kentindeki işletmelerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilerken, esnaf kokunun dayanılmaz hale geldiğini ve turizme büyük darbe vurduğunu belirtiyor.

#3
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Volos Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Volos'un sahil kesiminde ticari aktivitelerin son 3 günde yüzde 80 oranında azaldığı ve bazı işletmelerin kapılarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

#4
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Yunan basınına konuşan Otelciler Birliği yetkilileri, ortaya çıkan sorunun bölgenin imajını zedelediğini belirterek, sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini kaydetti.

#5
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Diğer yerel kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten yetkililer, önlem alınmaması halinde turizmin ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

#6
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Bölge sakinlerinden Georgia Frangula, AA muhabirine, "Balık ölümleri yaşandığı zaman ben Almanya'daydım. Felaketin boyutunun bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim." dedi.

#7
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962’de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarıldı.

#8
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itti ve bu, balık ölümlerine yol açtı.

#9
Foto - O ülkede sahile binlerce ölü balık vurdu!

Öte yandan Yunan yetkililer, kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından şu ana kadar 100 tonun üzerinde balık toplandığını bildirdi. Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü ayıbında geri adım attılar
Gündem

Başörtüsü ayıbında geri adım attılar

İstanbul’daki 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çi..
Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.
Gündem

Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.

Sözcü yazarı Uğur Dündar bugünkü yazısında Ankara kulislerinden aldığını ifade ettiği bilgiyle S-400’lerden bahsederek. “Kulislere göre Türk..
Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!
Spor

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

Galatasaray içindeki karmaşıklık ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamama nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk’un g..
Top çevirip durdu! İmamoğlu’ndan faciaya ilk yorum
Siyaset

Top çevirip durdu! İmamoğlu’ndan faciaya ilk yorum

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 kişinin ölümüne neden olan metrobüs kazasına dair saatler sonra açıklama yaptı. İmamoğlu, suçu sürücüye..
Yandaşlar bile isyan etti: "Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani"
Gündem

Yandaşlar bile isyan etti: “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani”

İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkef ifadeleriyle tanınan Mehmet Tezkan ile "Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani" d..
Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor
Spor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, orta saha transferiyle ilgili müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı, Fas milli takımının yıldız orta saha oyun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23