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O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O ülkede “KIZILELMA” alarmı: “Ölümcül tehlike” dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Bayraktar KIZILELMA'nın dahili silah bölmesinden gerçek mühimmatla hedef vurmasını manşetlerine taşıyarak büyük bir panik yaşandığını yazdı. Çorlu'daki testlerde TEBER-82 ve TOLUN-P füzeleriyle başarı yakalayan uçağın, düşük radar iziyle düşman sahasına sessizce sızabileceği vurgulandı. Ege'deki dengeleri altüst eden bu teknolojik devrim, Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı bir kez daha tescilledi.

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Foto - O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye'nin gurur kaynağı insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın dahili silah istasyonundan ilk kez gerçek mühimmatla hedef vurmasını manşetlerine taşıdı.

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Foto - O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Haberde, bu kritik gelişmenin Yunan hava savunması açısından "ölümcül bir tehlike" teşkil ettiği açık bir dille ifade edildi. Çorlu'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde TEBER-82 ve TOLUN-P mühimmatlarıyla yapılan başarılı atışların uçağın vuruş gücünü kanıtladığı vurgulandı.

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Foto - O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Analizde, bu kabiliyetin KIZILELMA'nın düşük radar izini korurken düşman sahalarının derinliklerine sessizce nüfuz etmesini sağladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin mühimmat entegrasyon süreçlerini benzeri görülmemiş bir hızla tamamladığı ve Ege'deki askeri dengeleri kendi lehine değiştirdiği öne sürüldü.

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Foto - O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

Ege'deki barış kum saatinin sona ermekte olduğu yönündeki iddialara yer verilen yazıda, Türk savunma sanayiinin attığı adımların komşu ülkede büyük bir endişeye yol açtığı gözler önüne serildi.

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Foto - O ülkede "KIZILELMA" alarmı: "Ölümcül tehlike" dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak

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