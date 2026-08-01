O ülkede “KIZILELMA” alarmı: “Ölümcül tehlike” dediler: Düşmana nefes bile aldırmayacak
Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Bayraktar KIZILELMA'nın dahili silah bölmesinden gerçek mühimmatla hedef vurmasını manşetlerine taşıyarak büyük bir panik yaşandığını yazdı. Çorlu'daki testlerde TEBER-82 ve TOLUN-P füzeleriyle başarı yakalayan uçağın, düşük radar iziyle düşman sahasına sessizce sızabileceği vurgulandı. Ege'deki dengeleri altüst eden bu teknolojik devrim, Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı bir kez daha tescilledi.