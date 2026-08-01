Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

"2,5 milyon verirsen hallederiz" iddiası Zenginoğlu, ifadesinde yapmayı planladığı inşaatın bulunduğu arsanın ticari alana çevrilmesi amacıyla Belediye Başkanı Ömer Günel ile görüştüğünü öne sürdü. İddiasına göre Günel, ruhsat ve imar sürecinin olumlu sonuçlanması karşılığında önce 2,5 milyon lira talep etti, daha sonra bu miktarın 1,6 milyon liraya düşürüldüğünü ve ödemenin bir kısmının peşin, kalan kısmının ise daha sonra yapılmasının teklif edildiğini ileri sürdü. Zenginoğlu, parayı teslim ettiğini ancak daha sonra imar planında beklediği değişikliğin gerçekleşmediğini, durumu Günel'e ilettiğinde ise "Kaybını başka projede telafi ederiz" yanıtını aldığını iddia etti.