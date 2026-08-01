Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhidin ifadeleri dosyaya girdi. Müteahhit Ferdi Zenginoğlu, ruhsat süreçlerinde para talep edildiğini, bazı ödemelerin Kuşadasıspor üzerinden gerçekleştirildiğini ve cezaevinde kendisine sessiz kalması yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında bu iddiaların incelendiği öğrenildi.