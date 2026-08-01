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Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

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Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhidin ifadeleri dosyaya girdi. Müteahhit Ferdi Zenginoğlu, ruhsat süreçlerinde para talep edildiğini, bazı ödemelerin Kuşadasıspor üzerinden gerçekleştirildiğini ve cezaevinde kendisine sessiz kalması yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında bu iddiaların incelendiği öğrenildi.

#1
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu'nun savcılığa verdiği ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı.

#2
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

"2,5 milyon verirsen hallederiz" iddiası Zenginoğlu, ifadesinde yapmayı planladığı inşaatın bulunduğu arsanın ticari alana çevrilmesi amacıyla Belediye Başkanı Ömer Günel ile görüştüğünü öne sürdü. İddiasına göre Günel, ruhsat ve imar sürecinin olumlu sonuçlanması karşılığında önce 2,5 milyon lira talep etti, daha sonra bu miktarın 1,6 milyon liraya düşürüldüğünü ve ödemenin bir kısmının peşin, kalan kısmının ise daha sonra yapılmasının teklif edildiğini ileri sürdü. Zenginoğlu, parayı teslim ettiğini ancak daha sonra imar planında beklediği değişikliğin gerçekleşmediğini, durumu Günel'e ilettiğinde ise "Kaybını başka projede telafi ederiz" yanıtını aldığını iddia etti.

#3
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

"Bir milyon lira Kuşadasıspor hesabına yatırıldı" iddiası Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit, 2023 seçimlerinden önce Başkan Günel'in talebi üzerine Kuşadasıspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendiğini de öne sürdü. İfadesine göre bir inşaat firmasının temsilcisi kendisini arayarak kulübe 1 milyon lira vereceğini söyledi. Bunun nedenini sorduğunda ise söz konusu ödemenin ruhsat işlemleriyle bağlantılı olduğu ve Başkan Günel'in talimatıyla gerçekleştirildiğinin ifade edildiğini iddia etti. Zenginoğlu, parayı elden kabul etmediğini, bunun üzerine söz konusu tutarın Kuşadasıspor'un resmi banka hesabına yatırıldığını öne sürdü.

#4
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

Kulübün satışıyla ilgili dikkat çeken iddia İfadesinde Kuşadasıspor'un satışıyla ilgili de iddialarda bulunan Zenginoğlu, Başkan Günel'in kulübü 60 milyon liraya devretmeyi planladığını, bunun 50 milyon lirasının kulüp hesabına, 10 milyon lirasının ise kendisine verileceğini söylediğini ileri sürdü. Kulüpten alacağı bulunduğunu dile getirdiğinde ise bu talebinin reddedildiğini öne sürdü.

#5
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

Cezaevi ziyareti iddiası Zenginoğlu ifadesinde, tutuklandıktan sonra CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın cezaevinde kendisini iki kez ziyaret ettiğini de iddia etti. Bu ziyaretlerde sessiz kalmasının ve herhangi bir açıklama yapmamasının istendiğini öne süren Zenginoğlu, üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti.

#6
Foto - Cezaevinde çözülmeye başladı! ‘2,5 milyon verirsen hallederiz’ Kuşadasıspor rüşvetin üssü oldu

Soruşturma sürüyor Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelinin savcılık ifadesindeki tüm iddiaların adli makamlarca değerlendirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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