9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda, gıdada taklit ve tağşiş yapan vicdansız işletmeler bir kez daha kamuoyuna duyuruldu. Adana ve Mersin'deki işletmelerde satışa sunulan et ürünlerinde at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvan etlerinin kullanıldığı laboratuvar raporlarıyla kesinleşti. Dana sucukta kanatlı eti ve piliç köftede hileli malzemeler tespit edilirken, bakanlık vatandaşları şüpheli ürünlere karşı uyardı.