  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi Sebte'ye geçenlerin tamamı Fas'a geri gitti Göç tersine döndü Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu? Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu Ne yaptılarsa bir türlü düze çıkamadılar! Türk futbolunun asırlık çınarına kayyım atanıyor Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu! Ve süreç tamamlandı! A101, büyük rakibi dev zincir marketi tereyağından kıl çeker gibi satın aldı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda, gıdada taklit ve tağşiş yapan vicdansız işletmeler bir kez daha kamuoyuna duyuruldu. Adana ve Mersin'deki işletmelerde satışa sunulan et ürünlerinde at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvan etlerinin kullanıldığı laboratuvar raporlarıyla kesinleşti. Dana sucukta kanatlı eti ve piliç köftede hileli malzemeler tespit edilirken, bakanlık vatandaşları şüpheli ürünlere karşı uyardı.

1
#1
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü kapsamlı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

#2
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Son laboratuvar incelemelerinde 34 yeni uygunsuz ürün kamuoyuna açıklanırken, özellikle Adana ve Mersin'deki işletmelerde yaşanan skandal pes dedirtti.

#3
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Söz konusu illerde satışa sunulan 9 farklı et ürününde at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin kullanıldığı kesin olarak saptandı. Bakanlığın yayımladığı güncel listede, insan sağlığını doğrudan tehlikeye düşürecek nitelikteki ürünlerin yanı sıra etiket yanıltmalarına da geniş yer verildi.

#4
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Denetimler sırasında ısıl işlem görmüş dana sucuklarda mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu tespit edildi. Benzer bir hileli üretim yönteminin Ankara'daki bazı tesislerde üretilen piliç köftelerde de uygulandığı laboratuvar raporlarıyla belgelendi.

#5
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

Yetkililer, halkın sağlığıyla oynayan bu tür vicdansız işletmelere karşı idari ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

#6
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

İşte o firmalar...

#7
Foto - 9 üründe at, eşek ve katır eti tespit edildi! İşte o utanmaz firmalar

İşte o firmalar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

buna da idam gelsin beya. bu millet idam ile adam olur

Umutlu

Türkiye de ki domuzlara ne oldu eskiden tesbit edilirlerdi...bilen varmı...biz söyleyelim...afiyetle yiyorsunuz ,hemde musluman mahallesinde..uyanın artık ,nasıl bir projenin içindeler,heryerden saldırıyorlar...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
New York borsası böyle kapandı
Ekonomi

New York borsası böyle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı.

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi
Gündem

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında nükleer silahların bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğ..
Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’
Gündem

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken, “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, ..
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!
Siyaset

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!

Bilal Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada sosyal medyada tartışmalarıyla gündeme gelen bazı din adamlarını eleştirdi. Erdoğan, "YouTube ulem..
Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. "Nezaket bunu gerektirmez" Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararını değerle..
İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor
Dünya

İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor

İdlib'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 602 kilometreyi kapsayan 13 ana ulaşım güzergahında yol yenileme ve yeni yol yapım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23