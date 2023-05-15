2023-05-15 14:04:34 O ülkede herkes bu oyunu oynuyor!
El Salvador'da çetelerle mücadele video oyununa ilham oldu.
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El Salvador'da çetelerle mücadele video oyununa ilham oldu.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin çetelerle mücadelesi, yeni yaratılan bir video oyununa ilham oldu.
“Bölgesel Kontrol Planı: Çıkarma” isimli video oyunu, ilk haftasında 10 binden fazla kişi tarafından indirildi.
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