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Spor
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Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

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Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe'deki istifa krizinin perde arkası hala konuşulmaya devam ediyor.

#1
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından Aziz Yıldırım'ın çabası ile görevine geri döndü. Kartal'ın Yıldırım'a istifa kararının arkasındaki nedeni açıkladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

#2
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçından sonra düzenlenen basın toplantısında istifa kararı almıştı.

#3
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında, "Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Kartal, sarı-lacivertlilerin cuma günü gerçekleştirilen antrenmanında da takımın başında yer almamıştı. Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi.

#5
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

İstifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı. Önceki gün saat 19.00'da yüz yüze gerçekleşen görüşmede duygusal anlar yaşanırken, başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

#6
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Zirvenin ardından tecrübeli çalıştırıcı, istifa kararından vazgeçerek takımın başında devam etmeyi kabul etti. Kararını değiştiren Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam geceyi tesislerde geçirirken, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı.

#7
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

65 yaşındaki çalıştırıcının, gece boyunca karşılaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu belirtildi.

#8
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Tecrübeli teknik adam, daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla bir araya geldi. Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.

#9
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmedeki diyalog dikkat çekti.

#10
Foto - Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının, yaşananlar karşısındaki kırgınlığını dile getirerek "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği, Başkan Yıldırım'ın ise, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek olduğu iddia edildi.

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