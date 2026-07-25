Vali Sonel’in eşi şok iddiaya bakın ne cevap vermiş! ‘Al 100 bini yok et cesedi’

Sonel, Umut Altaş'ı Tunceli'de oğlunun arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bir kez konuta Uğurcan ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti, çok da kalmamışlardı zaten. Yüz yüze sadece o gün iletişimim oldu başka da bir yerde görmedim iletişim kurmadım. Umut Altaş ile oğlumun arkadaşı olduğu için bir kez görüştüm o gün hariç hiç görüşmedim, ailelerini dahi bilmem. Umut ile biz Ordu'da iken aralarında sanırım bir sorun yaşanmış ki adını hiç anmamaya başladı. Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum bir şey mi oldu diye o da bana 'boşver anne' dediğini hatırlıyorum. Uğurcan A'yı Tunceli ilinde oğlumun son bir sene arkadaşı olması nedeniyle tanırım. Bir ya da iki kez konuta Umut ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti. Onun haricinde Uğurcan'ın da ailesi dahil tanımam. Oğlum Uğurcan ile Tunceli ilinden gittikten sonra da görüşmeye devam etti."