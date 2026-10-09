O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun kontratı da bu sezonun ardından bitiyor. Kulüp, +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayı pek düşünmüyor...
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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun kontratı da bu sezonun ardından bitiyor. Kulüp, +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayı pek düşünmüyor...
Ağır bir sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun devre arasına kadar hazır hale gelmesi beklenmiyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Ancak kontratta "Kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu" bulunuyor...
Trabzonspor Yönetimi'nin bu maddeyi aktif hale getirmeyeceği öğrenildi. Okay Yokuşlu, 9 Mart 2027 tarihinde de 33 yaşına girecek. 1.90 boyundaki futbolcunun sakatlık sonrasında nasıl bir dönüş yapacağı merak ediliyor. 2027 yazında ise çok büyük bir ihtimalle istediği takıma bedelsiz şekilde gidebilecek.
Daha önce Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, 2024 yazında eski takımına dönüş yapmıştı. Bordo-Mavililer o tarihte West Brom'a 1.65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Okay ilk döneminde çok etkiliydi. Fakat Trabzonspor'a ikinci gelişinde işler pek de iyi gitmedi.
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