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O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest

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O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun kontratı da bu sezonun ardından bitiyor. Kulüp, +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayı pek düşünmüyor...

#1
Foto - O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest

Ağır bir sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun devre arasına kadar hazır hale gelmesi beklenmiyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Ancak kontratta "Kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu" bulunuyor...

#2
Foto - O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest

Trabzonspor Yönetimi'nin bu maddeyi aktif hale getirmeyeceği öğrenildi. Okay Yokuşlu, 9 Mart 2027 tarihinde de 33 yaşına girecek. 1.90 boyundaki futbolcunun sakatlık sonrasında nasıl bir dönüş yapacağı merak ediliyor. 2027 yazında ise çok büyük bir ihtimalle istediği takıma bedelsiz şekilde gidebilecek.

#3
Foto - O isim artık kaybetti formayı: Okay Yokuşlu'nun son sezonu: Yaza serbest

Daha önce Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, 2024 yazında eski takımına dönüş yapmıştı. Bordo-Mavililer o tarihte West Brom'a 1.65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Okay ilk döneminde çok etkiliydi. Fakat Trabzonspor'a ikinci gelişinde işler pek de iyi gitmedi.

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