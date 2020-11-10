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O ilimize damgasını vurdu! Bilim insanları peşinde

2020-11-10 12:35:09
O ilimize damgasını vurdu! Bilim insanları peşinde

Bir ilimize damgasını vuran çalışmalar 9 milyon yıllık çıkınca o ilimize adeta piyango vurdu.

#1
Foto - 9 milyon yıllık buluntular bilim dünyasını harekete geçirdi.

9 milyon yıllık buluntular bilim dünyasını harekete geçirdi.

#2
Foto - Çanakkale sahillerinde yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bazı fosiller bulunması bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Çanakkale sahillerinde yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bazı fosiller bulunması bilim dünyasını heyecanlandırdı.

#3
Foto - Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu.

#4
Foto - Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale’nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler.

Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale’nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler.

#5
Foto - Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

#6
Foto - İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi.

İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi.

#7
Foto - Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu.

Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu.

#8
Foto - Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma altına alındı.

Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma altına alındı.

#9
Foto - Yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait : Yapılan ilk incelemelere göre dişlerin ergin ve bebek mamuta ait olduğunu söyleyen Kapan, “Şuanda söyleyebileceklerimiz, günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait bir mamut yani fillerin atası fosili. Bu fil öldüğü zaman yaklaşık 30-40 yaşlarında ergin bir bireymiş. Çünkü bulunan diş ve diş köklerinden bunu söyleyebiliyoruz ama tek başına değilmiş. Yanında bir de süt dişi yani kökü olmayan bir diş bulunan bebek form varmış. Yani, birden fazla form olduğu için ana-bebek ya da baba- bebek diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait : Yapılan ilk incelemelere göre dişlerin ergin ve bebek mamuta ait olduğunu söyleyen Kapan, “Şuanda söyleyebileceklerimiz, günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait bir mamut yani fillerin atası fosili. Bu fil öldüğü zaman yaklaşık 30-40 yaşlarında ergin bir bireymiş. Çünkü bulunan diş ve diş köklerinden bunu söyleyebiliyoruz ama tek başına değilmiş. Yanında bir de süt dişi yani kökü olmayan bir diş bulunan bebek form varmış. Yani, birden fazla form olduğu için ana-bebek ya da baba- bebek diyebiliriz” şeklinde konuştu.

#10
Foto - İşte 9 milyon yıl öncesine ait tarihi buluntu...

İşte 9 milyon yıl öncesine ait tarihi buluntu...

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