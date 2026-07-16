  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece internete özel olacak! A101 ekstra kataloğunda inanılmaz indirimler TRT ortak yapımı ‘Filistin 36’ sinemaseverlerle buluşacak Rusya son kararını dünyaya ilan etti: Türkiye ile bunu yapmaya hazırız Kamuda istihdam atağı : Bakanlıktan yüzlerce personel alımı Dünyanın gözü bir anda İzmir'e çevrildi: Büyük keşif yapıldı, toprağın altından servet fışkırdı Kriz üstüne kriz fışkırınca sonunda olanlar oldu! Gözler Arjantin'e çevrilmişken... Icardi kararı çıktı... Taraftarlığın bu kadarı... Fenerbahçe sevgisini apartmanlarına taşıdılar Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor
Gündem
10
Yeniakit Publisher
CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırılan arazilerinin bedelini yıllardır alamayan 20 vatandaşın açtığı dava sonuç verdi. Yaklaşık 60 milyon liralık alacak nedeniyle mahkeme kararıyla CHP'li Manavgat Belediyesi'nin yolsuzluktan tutuklu olan üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı haczedilerek yediemin otoparkına çekildi. Haczedilen lüks makam araçları, dönemin belediye başkanı ve avanelerinin çantalarla, tomarla dolar ve altın taşıdığı o kirli yolsuzluk günlerini akıllara getirdi.

1
#1
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

Özgür Özel döneminde CHP; kara para aklama, rüşvet çarkları ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle partide büyük bir temizlik harekâtı başladı. Genel merkezde bu arınma süreci yaşanırken yerelde ise yeni bir pislik daha patlak verdi. Antalya Manavgat’ta, arazilerine el konulan ve 60 milyon liralık hakları ödenmeyen 20 mağdur vatandaş amansız bir hukuk savaşı başlattı. Mahkeme kararıyla icraya giden mağdurlar, CHP’li yöneticilerin sefa sürdüğü 7 milyon lira değerindeki 3 lüks makam aracını altlarından alarak yediemin otoparkına çektirdi.

#2
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamulaştırılan arazilerinin bedellerini yıllardır alamayan 20 vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesi hacizle sonuçlandı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen alacaklı avukatı, gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonla Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracını haczettirerek yediemin otoparkına çektirdi.

#3
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

60 MİLYON LİRALIK ALACAĞA KARŞI HACİZ İŞLEMİ Manavgat Belediyesi tarafından mülkleri otopark yapılmak üzere kamulaştırılan ancak ödemelerini alamayan 20 vatandaş, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın vatandaşlar lehine sonuçlanmasının ardından, belediyenin borcunu ödememesi üzerine icra takibi başlatıldı. Alacak miktarının yaklaşık 60 milyon lirayı bulması üzerine, hak sahiplerinin avukatı Emre Erdoğan emniyet güçleriyle birlikte Manavgat Belediyesi'nde haciz işlemi gerçekleştirdi.

#4
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

MAKAM ARAÇLARI GECE YARISI GÖTÜRÜLDÜ Gece yarısı gerçekleştirilen haciz işleminde, Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı toplam 7 milyon lira değerindeki 3 lüks araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde çekicilere yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'nda haczedilen bir diğer makam aracının ise kapalı otoparkta kilitli olması nedeniyle o an için otoparktan çıkarılamadığı öğrenildi.

#5
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

"MÜVEKKİLLERİMİN ALACAĞI 60 MİLYON LİRA" Süreci yöneten Avukat Emre Erdoğan, haciz işleminin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. "

#6
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

"Ne var ki belediye bugüne kadar bu bedelleri ödemedi. Müvekkillerim adına açtığımız dava karara bağlandı. "

#7
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

"Mahkeme kararı doğrultusunda bu haciz işlemini gerçekleştiriyoruz. "

#8
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

"Alacağımız yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an tahmini değeri 7 milyon lira olan 3 makam aracı yediemine çekildi, kapalı otoparktaki bir araca ise şu an için ulaşılamadı."

#9
Foto - CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi

Kirli Çantalar Yeniden Gündemde! Söz konusu lüks makam araçlarının haczedilmesi, Özgür Özel dönemindeki karanlık para trafiğini ve skandalları bir kez daha hafızalara getirdi. Dönemin belediye başkanı ve avanelerinin; deste deste dolarları, altınları ve tomarla paraları çantalarla taşıdığı o karanlık günler, bu araçların altlarından alınmasıyla birlikte yeniden kamuoyunun diline düştü. CHP'li Özgür Özel döneminde ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvet çarklarının ve şaibeli kaynakların bu makam araçları üzerinden yürütüldüğü Manavgat sokaklarında tekrar yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu çürük zihniyetin elindeki belediyelerin vatandaş diye Bir sorunları yok, onlar Kendi kamulastirmalarini yapıp servet yapmak derdindeler, gerçi vatandaş da.bu muameleyi hak etmiyor değil, çünkü terliğe oy veririm diyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?
Gündem

ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?

Milli ve manevi değerlerimize karşı hazımsızlık besleyen karanlık zihniyet, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde bir kez daha Türk Silahlı Kuv..
Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?
Gündem

Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'lilerin Kurtuluş Savaşı gerçeklerini çarpıtan sözlerine AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın,..
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu
Spor

Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın İstanbul'a ge..
Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz
Gündem

Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ tarafından şehit edilen yakın dostu Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23