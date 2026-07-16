CHP’li belediyede her yol var: Baklava kutusu sonrası şimdi de haciz! 60 milyonluk alacak krizi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırılan arazilerinin bedelini yıllardır alamayan 20 vatandaşın açtığı dava sonuç verdi. Yaklaşık 60 milyon liralık alacak nedeniyle mahkeme kararıyla CHP'li Manavgat Belediyesi'nin yolsuzluktan tutuklu olan üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı haczedilerek yediemin otoparkına çekildi. Haczedilen lüks makam araçları, dönemin belediye başkanı ve avanelerinin çantalarla, tomarla dolar ve altın taşıdığı o kirli yolsuzluk günlerini akıllara getirdi.