Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek
İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğanda hasadın sona erdiğini ifade ederek fiyatların o rakama tırmanabileceğini iddia etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğanda hasadın sona erdiğini ifade ederek fiyatların o rakama tırmanabileceğini iddia etti.
İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğan fiyatlarındaki fahiş artışı Tek Referans’a değerlendirdi. Üreticinin geçen sene zarar ettiği için bu sene soğan ekmediğini ve o nedenle üretimin az olduğunu ifade eden Doğan, Üretim azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Bu arz-taleple ilgili bir durum” dedi. Doğan, fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekerek, “Bu sene soğan fiyatları 100 TL'yi bulur diye düşünüyorum, çünkü soğan hasadı bitti” dedi.
Fiyatları düşürmek için ithalattan başka çare olmadığını dile getiren Doğan, Türkiye’de üretilen soğanın ihtiyacı karşılamadığını, yurtdışından getirilecek soğanın maliyetinin ise en az 40 TL olacağını söyledi. Doğan, ithalat için Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin öne çıktığını söyledi
Yapılacak ithalatla, soğan fiyatlarının yükselmesinin engellenebileceğini dile getiren Doğan, “Şu an soğan fiyatlarının 100 liraya çıkma ihtimali var ama ithalat yapılırsa fiyatlar yerinde sayar. Daha fazla yükselmez” diye konuştu.
Doğan, sebze-meyve hallerinde yaşanan durumlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hallerde yapılan alışverişlerin çoğunda kredi kartı kullanıldığını belirten Doğan, bunun halde satış yapanlar için ekonomik sorun yarattığını belirtti. Halcilerin ertesi gün parayı tahsil etmesi durumunda bankaların yüzde 4'e yakın komisyon oranı uyguladığına dikkat çeken Doğan, “Zaten haldeki komisyon yüzde 8. Halci, komisyonun yüzde 50'sini kredi kartı faizine veriyor.
Halcinin de bu parayı 10-15 gün içinde ödemesi lazım. Ödeme yapması gerektiği için kredi kartından ertesi gün parayı tahsil etmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da bankaya yüzde 4'e yakın komisyon ödüyor, bu da halci için bir maliyet” diye konuştu.
Türkiye'de üretilen sebze-meyvenin yüzde 30'u halden geçtiğini söyleyen Doğan, ürünlerin yüzde 70'inin hal dışında satıldığını belirtti. Doğan, bu noktada arz-talep dengesi ve borsanın oluşması için üretilen sebze-meyvelerin tamamının halden geçmesi gerektiğini söyledi.
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