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Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

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Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğanda hasadın sona erdiğini ifade ederek fiyatların o rakama tırmanabileceğini iddia etti.

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Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğan fiyatlarındaki fahiş artışı Tek Referans’a değerlendirdi. Üreticinin geçen sene zarar ettiği için bu sene soğan ekmediğini ve o nedenle üretimin az olduğunu ifade eden Doğan, Üretim azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Bu arz-taleple ilgili bir durum” dedi. Doğan, fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekerek, “Bu sene soğan fiyatları 100 TL'yi bulur diye düşünüyorum, çünkü soğan hasadı bitti” dedi.

#2
Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

Fiyatları düşürmek için ithalattan başka çare olmadığını dile getiren Doğan, Türkiye’de üretilen soğanın ihtiyacı karşılamadığını, yurtdışından getirilecek soğanın maliyetinin ise en az 40 TL olacağını söyledi. Doğan, ithalat için Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin öne çıktığını söyledi

#3
Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

Yapılacak ithalatla, soğan fiyatlarının yükselmesinin engellenebileceğini dile getiren Doğan, “Şu an soğan fiyatlarının 100 liraya çıkma ihtimali var ama ithalat yapılırsa fiyatlar yerinde sayar. Daha fazla yükselmez” diye konuştu.

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Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

Doğan, sebze-meyve hallerinde yaşanan durumlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hallerde yapılan alışverişlerin çoğunda kredi kartı kullanıldığını belirten Doğan, bunun halde satış yapanlar için ekonomik sorun yarattığını belirtti. Halcilerin ertesi gün parayı tahsil etmesi durumunda bankaların yüzde 4'e yakın komisyon oranı uyguladığına dikkat çeken Doğan, “Zaten haldeki komisyon yüzde 8. Halci, komisyonun yüzde 50'sini kredi kartı faizine veriyor.

#5
Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

Halcinin de bu parayı 10-15 gün içinde ödemesi lazım. Ödeme yapması gerektiği için kredi kartından ertesi gün parayı tahsil etmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da bankaya yüzde 4'e yakın komisyon ödüyor, bu da halci için bir maliyet” diye konuştu.

#6
Foto - Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

Türkiye'de üretilen sebze-meyvenin yüzde 30'u halden geçtiğini söyleyen Doğan, ürünlerin yüzde 70'inin hal dışında satıldığını belirtti. Doğan, bu noktada arz-talep dengesi ve borsanın oluşması için üretilen sebze-meyvelerin tamamının halden geçmesi gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

ALİ Veli Deli

Olsun isterse 200 olsun fakirler düşünsün kuru soğan yeriz reisi yedirmeyiz

Cengiz

Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı tarım olacağı bu, politika olmayınca çok ekilir üretici zarar görür,az ekilir tüketici hapı yutar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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