Soğan fiyatlarıyla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Kilosu o rakamı görecek

İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, soğan fiyatlarındaki fahiş artışı Tek Referans’a değerlendirdi. Üreticinin geçen sene zarar ettiği için bu sene soğan ekmediğini ve o nedenle üretimin az olduğunu ifade eden Doğan, Üretim azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Bu arz-taleple ilgili bir durum” dedi. Doğan, fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekerek, “Bu sene soğan fiyatları 100 TL'yi bulur diye düşünüyorum, çünkü soğan hasadı bitti” dedi.