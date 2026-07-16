Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.