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Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

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Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi.

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Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

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Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Soruşturma kapsamında halen gözaltına bulunan 14 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Ahbap Soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

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Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi, 4 şirkete ise kayyum atandı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

#5
Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

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Foto - Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı

Öte yandan; Haluk Levent'in cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde Haluk Levent'in kelepçeli olduğu görüldü.

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Yorumlar

Cengiz

Zaten bu isim bilerek seçilmiş,ahbap çavuş ilişkisi,hep birlikte yiyelim diye
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