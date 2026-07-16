Haluk Levent'e gelen paralar meğer nerelere akıyormuş! Ahbap soruşturması kardeşe uzandı
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi.