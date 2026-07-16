Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Birol Basra Körfezi'nden yapılan enerji ve hammadde sevkiyatındaki kesintilerin Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri etkilediğini belirterek, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ekonomilerin ise bu tür şoklara karşı çok daha kırılgan olduğunu dile getirdi.