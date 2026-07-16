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Ekonomi
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Küresel ekonomide kırmızı alarm!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin uzamasının küresel enerji arzını ve ekonomiyi ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

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Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin kısa sürede çözülememesi halinde küresel ekonominin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

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Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu kapsamında Bloomberg'e konuşan Birol, bölgede artan gerilimin petrol, doğal gaz, gübre ve diğer stratejik yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini belirterek, piyasalarda büyük bir belirsizlik yaşandığını söyledi.

#3
Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

"Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa küresel ekonomiler, bölge ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve Asya ekonomileri yeniden ciddi sıkıntılar yaşayabilir." diyen Birol, boğazın aylar değil, haftalar içinde yeniden tamamen ve koşulsuz şekilde ulaşıma açılması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Krizin uzaması halinde enerji ve hammadde sevkiyatındaki aksaklıkların küresel ekonomiye daha ağır yansıyacağını ifade eden Birol, özellikle Asya ülkelerinin büyük risk altında olduğunu söyledi.

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Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

Birol Basra Körfezi'nden yapılan enerji ve hammadde sevkiyatındaki kesintilerin Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri etkilediğini belirterek, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ekonomilerin ise bu tür şoklara karşı çok daha kırılgan olduğunu dile getirdi.

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Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

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Foto - Küresel ekonomide kırmızı alarm!

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