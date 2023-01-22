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Yaşam
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O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

2023-01-22 09:24:57
O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Muş'ta sabah uyanan vatandaşlar kentin beyaza büründüğünü görünce 'kar' yağdığını sandı ancak gerçek bambaşka çıktı.

#1
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Muş’ta mevsime göre karın yağmaması kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Yer kütlenin soğuması ile birlikte oluşan sis soğuk havayı da beraberinde getirdi.

#3
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Aşırı soğuyan toprağa temas eden sıcak hava kırağının oluşmasına neden oldu.

#4
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Sabah uyanan Muşlular kar yağdığını sansalar da gerçek sonradan anlaşıldı.

#5
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Her yeri beyaz örtüyle kaplayan kar değil kırağı düşmesiydi.

#6
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Ayrıca soğuk havadan dolayı etkili olan kırağı ağaç ve bitkileri buzla kaplarken, ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı.

#7
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Muş’ta etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle kırağının oluştuğunu ifade eden Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, zannedildiği gibi kar yağışının gerçekleşmediğini ifade ederek şunları söyledi:

#8
Foto - O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

“Muş Türkiye’nin en ilginç ovalarından bir tanesi. Etrafının dağlarla çevrili olması Muş’un belli bir hava kütlesinin doğuş bölgesinde olmayışı ve coğrafya özeliğinden dolayı soğuk hava kümelendikten sonra çevreden hava girişine pek izin vermiyor. Yer aşırı soğuduğunda oluşan sis, gün ışığının yeteri kadar yere ulaşmasını engelliyor. Bu da yerin aşırı şekilde soğumasına neden oluyor. Aşırı artan yer radyasyonu ile birlikte toprak aşırı bir şekilde soğuduğunda bununla temas eden sıcak hava kırağı dediğimiz yerdeki buzlanmaya neden oluyor. Halk arasında şehrin farklı yerlerin de kar yağışı oluşuyor bir bölgede kar yağışı oluşmuyor gibi yorumlansa da kesinlikle bir kar yağışı değil. Tamamen yer radyasyonu ile birlikte yerin aşırı soğuması ile birlikle yere temas eden nemin buz parçacıklarına dönüşmesi sonucu oluşan bir doğa olayı kesinlikle bir kar yağışı değil”

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