O ilimiz beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek bambaşka çıktı

“Muş Türkiye’nin en ilginç ovalarından bir tanesi. Etrafının dağlarla çevrili olması Muş’un belli bir hava kütlesinin doğuş bölgesinde olmayışı ve coğrafya özeliğinden dolayı soğuk hava kümelendikten sonra çevreden hava girişine pek izin vermiyor. Yer aşırı soğuduğunda oluşan sis, gün ışığının yeteri kadar yere ulaşmasını engelliyor. Bu da yerin aşırı şekilde soğumasına neden oluyor. Aşırı artan yer radyasyonu ile birlikte toprak aşırı bir şekilde soğuduğunda bununla temas eden sıcak hava kırağı dediğimiz yerdeki buzlanmaya neden oluyor. Halk arasında şehrin farklı yerlerin de kar yağışı oluşuyor bir bölgede kar yağışı oluşmuyor gibi yorumlansa da kesinlikle bir kar yağışı değil. Tamamen yer radyasyonu ile birlikte yerin aşırı soğuması ile birlikle yere temas eden nemin buz parçacıklarına dönüşmesi sonucu oluşan bir doğa olayı kesinlikle bir kar yağışı değil”