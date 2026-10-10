O hamlesi her şeyi değiştirdi yine: Sane'de sorun fiziksel değil: Alıp götürecekler...
Leroy Sane'nin düşüşü tüm hızıyla sürüyor.
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Leroy Sane'nin düşüşü tüm hızıyla sürüyor.
Almanya Milli Takımı'na davet edilmeyen Leroy Sane, milli arada yüklemeler yaptı. Ancak Kasımpaşa maçında yine yedek kaldı. Yıldız isimdeki sıkıntı fiziksel kondisyon değil, savunma yönündeki eksikleri...
Leroy Sane, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı. Alman yıldız, 76. dakikada oyuna alındı. Aslında 30 yaşındaki kanat, birçok takım arkadaşının aksine milli arada takımla çalışmalarını sürdürmüştü. Fiziksel bakımdan yüklemeler yapıldı. Buna rağmen Okan Buruk onu yine 11'de tercih etmedi.
Bundan sonra oynanacak "zorluk derecesi yüksek" maçların büyük bölümünde de Sane'nin 11'de yer alması beklenmiyor. Bunun en büyük sebebi ise savunmaya yeterli desteği vermemesi... Rafael Leao da benzer oyun karakterinde bir isim... Sarı-Kırmızılılar'da kanat oyuncularının top kaybettikten sonra geriye koşmaması, ciddi krizler çıkardı.
Bütün yük savunma hattına bindi. Bekler ve stoperlerin hata oranı da yükseldi. Özetle sakatlık veya ceza durumları haricinde bundan sonra Leroy Sane'yi ilk tercihler arasında görme ihtimali azaldı. 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Yani 2027 yazında sözleşmesinin son senesine girecek.
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