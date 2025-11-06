  • İSTANBUL
'O dağdan az önce bilgi aldık' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Büyük petrol müjdesi

'O dağdan az önce bilgi aldık' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Büyük petrol müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye petrol konusunda önemli bir müjdenin haberini verdi. İşte detaylar...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Kacır, Valiliği ziyaret edip Vali Birol Ekici ile görüştü. Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililere hitaben yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gördüğü andan itibaren Şırnak'ın kendisini büyülediğini dile getiren Kacır, kenti kalkınma yolculuğunda hızlanmış şehir olarak gördüğünü belirtti. AK Parti iktidarlarının 23 yılda Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle donattıkları bir döneme taşıdığını kaydeden Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda asırlık eserlere, projelere imza attık. 'Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, her şey Türkiye içindir, Türkiye'nin kuzeyinde ne varsa güneyinde o olacak, batısında ne varsa doğusunda o olacak' diyerek çıktığımız bu yolda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan gençliğe, kültürden, turizme, sanayiye, teknolojiye, enerjiye, her alanda dev işlere ve reformlara imza attık ve hakikaten Türkiye bugün elde ettiğimiz kazanımlarla kendi ayaklarının üzerinde çok daha güçlü şekilde durabilen, teknolojide, sanayide, ekonomide tam bağımsızlık yolunda muazzam başarılara imza atmış ve Avrupa'nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke oldu."

Kacır, Türkiye'nin, bugün Avrupa'da demir çelik, ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli üretiminde bir numara olduğunu, Avrupa'nın, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. "Türkiye'nin sanayisi katlanarak büyüdü, 36 milyar dolar olan ihracatı 270 milyar dolara yükselttik." diyen Kacır, bunu alın ile akıl teriyle, emekle, gayretle, inançla, heyecanla, coşkuyla, azimle, üreterek eklediklerini ve bütün bunları kurdukları alt yapılar ile organize sanayi bölgeleriyle (OSB) yaptıklarını söyledi.

Kacır, şöyle konuştu: "Türkiye'nin OSB'lerinde 11 bin fabrika üretim yapıyordu. Şimdi 61 bin fabrika üretim yapıyor. 415 bin kişi çalışıyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz çalışıyor. Türkiye'yi araştırmayla, geliştirmeyle, icatla, inovasyonla, yenilikle biz tanıştırdık. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparkları biz inşa ettik. Bugün Türkiye'nin teknoparklarında 12 bin firma araştırma geliştirme, inovasyon, icat yapıyor. Türkiye'de AR-GE insan kaynağını 29 binden 311 bine çıkardık. Üniversitelerimizin sayısını 208'e çıkardık. 'Üniversitemiz olmayan ilimiz kalmayacak' dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizi yüksek öğrenim imkanlarıyla buluşturduk ama Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bütün bu eserlerin, bütün bu hizmetlerin, bu projelerin yanında şimdi çok daha büyük bir projeyi, en büyük projemizi hayata geçiriyoruz. O da 'Terörsüz Türkiye'dir. Allah'ın izniyle kendi imkanlarımızla, evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştirdiğimiz sistemler sayesinde huzuru hakim kıldığımız, güven iklimi oluşturduğumuz bu coğrafyada artık terör meselesini tümüyle gündemden çıkarıyoruz. Bu muazzam bir iştir. Sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Komşularımızın, bölgemizin huzura, güvene, istikrara kavuşması meselesidir."

Türkiye'de şehirler ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını hızla kapatmak için gayret ortaya koyduklarını anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu fark sadece Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgili değil. Bir tarafta batımızda gelişmiş dünya var. Daha hızlı kalkınmış, büyümüş Avrupa var. Kalkınma yolculuğunda farklı bölgeleri sömürmüş, haksızlıklar yapmış, böyle de bir gerçeklik var ama elbette ki o kalkınmanın, o gelişmişliğin Türkiye'nin batısındaki illere getirdiği bir avantaj da var ama doğumuza güneyimize baktığımızda sorunlarla boğuşan, on yıllardır istikrara kavuşamamış ülkeler var. Şimdi artık bölgenin en büyük ülkesi, en önemli üretim gücü ve nüfus gücü olarak, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durması, sahada, masada, dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselmiş olması, üretim gücünü, teknoloji gücünü yükseltmiş olması ve nihayetinde 'Terörsüz Türkiye' ile terörsüz Orta Doğu'yu bölgedeki diğer ortaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte inşa edecek olmamız, tüm bölge ülkelerinde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek. Bölgede sorunların çözülmesi Batı'yla ne kadar büyük iş birliği yapabiliyorsak Doğu'yla da artık çok daha fazla işbirliği yapmamızı mümkün hale getirecek. Irakla, Suriye'yle önümüzdeki dönemde ticaretimize hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz ki katlanarak artacak. Şimdi bizler hep beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız."

Bakan Kacır, Şırnak'ın bu kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir olacağını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yerelin değerlerini ekonomik katma değere dönüştüreceğiz. Her neye sahipsek önce ona daha fazla değer katacağız. Bu anlayışla kalkınma ajanslarımız çalışıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz çalışıyor. Bugüne kadar 1 milyar 300 milyon lira tutarında projeyi Şırnak'a bu anlayışla sunduk ama şimdi vites yükseltme zamanı. Şimdi hızlanmamız lazım. Çünkü önümüzde çok geniş bir fırsat koridoru oluşuyor. Bu koridorun hakkını vermemiz lazım. Fırsatlar, onlara hazır olanlar için vardır. Bizim hızla önümüzdeki yeni fırsatlara hazır hale gelmemiz lazım. Ne var elimizde? Elimizde kocaman bir Irak pazarı potansiyeli var. Türkiye, Irak'a halihazırda mobilya ihracatı yapıyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanına mobilya ihracatı yapıyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatın 600 milyon dolarını Irak'a yapıyoruz ama Şırnak'ın bundaki payı şu anda yaklaşık 45 milyon dolar. O vakit önümüzde bir fırsat penceresi var. Şimdi inşallah Şırnak'ta mobilya sanayisini güçlendireceğiz ve bu ihracatımızı nasıl Türkiye'nin ihracatını 36'dan 270'e, 8 misline çıkarmışsak en az 8 misline hep beraber Şırnak olarak çıkaracağız.

Bakan Kacır, müteşebbisleri de harekete geçirmeleri gerektiğini anlatarak, "Onları teşvik etmemiz lazım. O vakit, işte bu Şırnak için öncelikli meselelerde mevcut teşviklerimizin, desteklerimizin misli misli üstünde teşvikler vermeliyiz. Bunu da başlattık. Geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Bu alanlardaki her bir yatırıma 240 milyon lira finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında vergi indirimi sağlıyoruz. 14 yıla kadar sigorta primi desteklerini Bakanlık olarak biz veriyoruz. Yani çalışanların sigorta primlerini Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız ama Allah'ın izniyle mutlaka hep birlikte başaracağız. Hep hayıflanıyorduk. 'Burnumuzun dibinde Irak'ta petrol var, Suriye'de petrol var, ya bizde. Evet Batman'da bir miktar var ama bütün doğumuz, güneydoğumuz, gerçekten elimizdeki petrol varlığı bundan mı ibaret?' diye yıllardır hayıflanıyorduk, değil mi?

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde tahkim edilmesi sayesinde işte az önce oradaydık. Gabar'da şehitlerimizin, Esma Çevik'in, Aybüke Yalçın'ın isimlerini verdiğimiz kuyulardan şimdi günde 80 bin varil petrol üretiyoruz ama az önce bilgi aldık ki, çok daha fazlası için de muazzam bir çalışma var, muazzam bir gayret var. İnşallah ümit ederim ki yeni müjdeler de gelecek." diye konuştu.

İsmail

Nanay gülüm bişey bulundu ise o şeye zam gelir bu ülkede
