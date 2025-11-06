'O dağdan az önce bilgi aldık' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Büyük petrol müjdesi

Türkiye'de şehirler ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını hızla kapatmak için gayret ortaya koyduklarını anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu fark sadece Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgili değil. Bir tarafta batımızda gelişmiş dünya var. Daha hızlı kalkınmış, büyümüş Avrupa var. Kalkınma yolculuğunda farklı bölgeleri sömürmüş, haksızlıklar yapmış, böyle de bir gerçeklik var ama elbette ki o kalkınmanın, o gelişmişliğin Türkiye'nin batısındaki illere getirdiği bir avantaj da var ama doğumuza güneyimize baktığımızda sorunlarla boğuşan, on yıllardır istikrara kavuşamamış ülkeler var. Şimdi artık bölgenin en büyük ülkesi, en önemli üretim gücü ve nüfus gücü olarak, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durması, sahada, masada, dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselmiş olması, üretim gücünü, teknoloji gücünü yükseltmiş olması ve nihayetinde 'Terörsüz Türkiye' ile terörsüz Orta Doğu'yu bölgedeki diğer ortaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte inşa edecek olmamız, tüm bölge ülkelerinde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek. Bölgede sorunların çözülmesi Batı'yla ne kadar büyük iş birliği yapabiliyorsak Doğu'yla da artık çok daha fazla işbirliği yapmamızı mümkün hale getirecek. Irakla, Suriye'yle önümüzdeki dönemde ticaretimize hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz ki katlanarak artacak. Şimdi bizler hep beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız."