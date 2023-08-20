O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Kaya, bu yıl kuraklık nedeniyle ekim alanlarını daralttıklarını söyledi. Normalde 67 bin dekarlık alana ekip yapılırken bu yıl 43 bin dekar çeltik ekimi gerçekleştiklerini anlatan Kaya, "Kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz biraz korkuyor, bundan dolayı ekilişimiz 43 bin dekarda kaldı. Barajın mevcut durumuyla ilgili biraz korkulu bir süreç geçiriyoruz. 6 milyon metreküp su var. 3 milyon metreküpü balıkların, 1 milyon metreküp su buharlaşarak heba oluyor. 2 milyon metreküp su ucu ucuna yeter gibi. Tam başak döneminde suyun çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. İnşallah üreticimiz mağdur olmadan önümüzdeki süreçte hasada başlayacağız." dedi.