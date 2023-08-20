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Yaşam
10
O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

2023-08-20 15:53:05
O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü.

#1
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Türkiye'de çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle doluluk oranı yüzde 15'e geriledi.

#2
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Uzunköprü ilçesinde bulunan ve kış yağışlarının yetersiz olması nedeniyle Meriç Nehri'nden su takviyesiyle tarım sezonu öncesi doluluk oranı yüzde 40'lara kadar ulaşan barajda son günlerde su seviyesi oldukça düştü.

#3
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Terfi istasyonları aracılığıyla su takviyesi yapılan nehrin debisinin yaz aylarında kritik seviyelere düşmesinin ardından barajda yaklaşık 6 milyon metreküp su bulunuyor

#4
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Geniş çeltik üretim alanlarının yer aldığı bölgede bulunan baraj, bu yıl 43 bin dönümlük çeltik arazisini suluyor. Gelişim dönemindeki çeltiğin sağlıklı büyümesi için yaklaşık 20 gün daha suya ihtiyacı bulunuyor.

#5
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, AA muhabirine, bölgede ciddi bir kuraklığın yaşandığını söyledi. Aşırı sıcaklar ve beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajdan önemli miktarda su kullanıldığını belirten Kaya, "Yılın kurak geçmesinden dolayı barajı çok kullandık. Bugünlerde su seviyemiz 6 milyon metreküp civarına düştü." dedi.

#6
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Kaya, Meriç'in debisinin düşük olması sebebiyle baraja son dönemde su takviyesi yapamadıklarını dile getirdi.

#7
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Barajın ana su kaynağının nehirden gelen su olduğunu vurgulayan Kaya, "Nehrin debisi saniyede 40 metreküpe kadar düşmüş durumda. Bizim esas ana kaynağımız Meriç Nehri, nehirde su olmayınca üretici mağdur oluyor. Bulgaristan barajlarında da çok su olmadığı için oradan da çok su salınmıyor." ifadelerini kullandı. Kaya, barajdan faydalanan üreticilerin mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

#8
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Kaya, bu yıl kuraklık nedeniyle ekim alanlarını daralttıklarını söyledi. Normalde 67 bin dekarlık alana ekip yapılırken bu yıl 43 bin dekar çeltik ekimi gerçekleştiklerini anlatan Kaya, "Kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz biraz korkuyor, bundan dolayı ekilişimiz 43 bin dekarda kaldı. Barajın mevcut durumuyla ilgili biraz korkulu bir süreç geçiriyoruz. 6 milyon metreküp su var. 3 milyon metreküpü balıkların, 1 milyon metreküp su buharlaşarak heba oluyor. 2 milyon metreküp su ucu ucuna yeter gibi. Tam başak döneminde suyun çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. İnşallah üreticimiz mağdur olmadan önümüzdeki süreçte hasada başlayacağız." dedi.

#9
Foto - O barajda doluluk yüzde 15’e düştü

Kaya, gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için barajın kış aylarında doldurulması gerektiğine dikkati çekti, çiftçilere sağlanan sulama desteklerinin artırılması talebinde bulundu. Çeltik üreticisi Serdar Çardaktan ise çeltik üretimi için suyun çok önemli olduğunu dile getirdi. Barajdaki su miktarının düşmesini endişeyle takip ettiklerini belirten Çardaktan, "Kurak bir yıl geçti. Kış aylarında barajımız dolduruldu, bundan dolayı bu zamana kadar bir zahmet çekmedik. İnşallah hasat dönemine kadar bir aksilik olmaz, ürünümüzü biçip paramızı kazanırız." diye konuştu.

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