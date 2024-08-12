O anlar objektiflere yansıdı! Yaşlı kadının başıboş sokak köpekleriyle imtihanı

Sokak köpeklerinden korktukları için çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını ifade eden Tuğba Çelik, “Sokak köpekleri bayağı oluyor. Çocuklarımız rahat edemiyor ve korkuyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Köpekler dağlardan çok indiği için sabah daha erken saatlerde indikleri zaman hemen hemen 5-6 taneden fazla geziyor. Bu benim gördüklerimdi. Özellikle de kadınlar ve çocuklar daha çok korkuyor. Köpekler ısırmasalar da görüntüleri daha bir korkutuyor. İşe giderken, çocuklarımız okula giderken daha çok tedirgin oldukları için biraz da ondan dolayı korkuyoruz. Bu bir seneden beri bayağıdır var hatta daha fazla var. Şu ana kadar ısırılma görmedik ama daha çok görüntüleri korkutuyor. Sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde çıkamıyoruz. Çocuklarımız aşırı derecede korkuyorlar ve çıkamıyorlar” dedi.