Nvidia CEO’sunun ilişki skandalı şirketi yerle bir etti: Casusla 335 milyar dolarlık yasak aşk

SKANDAL KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR: Nvidia hisselerinde yaşanan sert düşüş, yapay zekâ sektöründeki diğer büyük şirketler ve küresel yatırım piyasaları açısından da endişe oluşturdu. Microsoft, Alphabet, Apple, Meta ve Broadcom gibi teknoloji devleri, borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinde oldukça büyük bir paya sahip. Bu şirketlerin hisseleri, dünya genelindeki çok sayıda yatırım ve emeklilik fonunun da önemli bir bölümünü oluşturuyor. Uluslararası Para Fonu ve merkez bankaları, yapay zekâ sektörüne yapılan aşırı yatırımların finansal piyasalarda daha büyük bir krizi tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. İngiltere Emeklilik Düzenleme Kurumu da kısa süre önce emeklilik birikimlerinin yapay zekâ sektöründeki olası bir çöküşten etkilenebileceğine dikkat çekerek yatırımcılara portföylerindeki gizli yapay zekâ risklerini değerlendirmeleri çağrısında bulundu. İngiliz teknoloji şirketleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Raspberry Pi'nin kurucu ortağı Liz Upton, Nvidia CEO'sunun özel hayatına ilişkin skandalın kendi şirketinin hisse fiyatlarını da olumsuz etkilememesini umduğunu esprili bir dille dile getirdi. Öte yandan yapay zekâ şirketlerinin hisseleri, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından da baskı altında kalmıştı. Demokratların yapay zekâ sektörüne yönelik denetimleri artırma ihtimali ve Trump'ın büyük teknoloji şirketlerine verdiği desteğin zayıflayabileceği endişesi, piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı.