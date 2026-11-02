Nuri uyurken İstanbul yolları tarla yoluna döndü

Başka bir mahalle sakini Ramazan Sever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emeklisi olduğunu dile getirerek, çalışmaların 6 aydır sürmesini eleştirdi. Böyle bir hizmet olamayacağını, hizmetin özverili ve denetimli olması gerektiğini ifade eden Sever, şunları söyledi: "Sabah saat 08.30-09.00 gibi işbaşı yapıyorlar, saat 16.00’da paydos ediyorlar. Bir kepçe, bir kamyonla çalışıyorlar. Bu insanlara neden böyle işkence yapılıyor? Bu insanların, esnafın, vatandaşın ne suçu var? Görüyorsunuz hizmeti, arabalar maalesef ilerleyemiyor. Araçlar tamirciye gittiğinde dünya kadar masraf çıkıyor. Peki bu masrafları kim karşılayacak? İki gündür elektrik yok. İnternet konusunda da uzun süredir sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef altyapı sorunları var. Her yer toz duman içinde."