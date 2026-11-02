Nuri uyurken İstanbul yolları tarla yoluna döndü

Keskin, şehrin göbeğinde bu tür görüntülerin yaşanmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, her yerin çamur içerisinde olduğunu, esnafın ve vatandaşın bu durumdan şikayet ettiğini anlattı. Şehrin merkezinde çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirten Keskin, şöyle konuştu: "Okula giden çocuklarımızın ayakkabıları katman katman çamur oluyor. Bu zamanda böyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Yaşananlardan dolayı son derece muzdaribiz. İlgili kurumların bu konuda duyarlı davranmalarını, gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bir an önce çözüm üretmelerini istiyoruz." Mahallede yağmur suyu kanallarının da yetersiz olduğunu dile getiren Keskin, "Küçükçekmece genelinde ve özellikle İnönü Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazı binaların su baskınına maruz kalmasının nedenlerinden biri de yağmur suyu kanallarının yetersiz olması veya bulunmaması. Bu sorunlara yönelik gerekli tedbirler alınır ve kalıcı çözümler üretilirse vatandaşlarımız daha rahat ve sorunsuz bir yaşam sürdürebilir. Yaşanan sorunların ilgili kurumlar tarafından bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bu kadar uzamasını istemiyoruz." dedi.