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Siyaset
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Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2024-01-10 14:03:07
Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını reddetti. CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt verdi. 

#1
Foto - Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yerel mahkemenin dosyayı gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)  Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüştü. Daire 3 Ocak'ta açıkladığı kararda, “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” diyerek, karara uyulmamasını kararlaştırdı.

#2
Foto - Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Atalay ile ilgili “hakkındaki yargılamanın durdurularak tahliye edilmesine” yönelik ilk AYM kararına uymayan ve anayasaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci kararda AYM'nin “Kararlarıma uyulması zorunlu” mesajı vermesine sert tepki gösterdi. Bu kararı “hukuki değerden yoksun” olarak niteleyen ve ortada uyulacak bir karar bulunmadığını belirten Daire, Atalay’ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirdi ve vekilliğinin düşürülmesi için TBMM’ye yeniden yazı gönderdi.

#3
Foto - Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısı yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise çağrıyı reddederek şu açıklamayı yaptı:  "Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulunun 26 Aralık 2023 tarihli 47'nci birleşiminde Genel Kurulun 28 Aralık 2023 ile 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde toplanmaması yönünde karar alınmıştır. İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, TBMM'nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplanarak karar alabildikleri bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 7'nci maddelerine göre mümkün değildir.

#4
Foto - Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Anılan tarihlerde toplanmama kararı almış olan Genel Kurulun, İçtüzüğün 54'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 saat 15.00'te toplanacağı malumunuzdur. Bu bağlamda, toplantı için talep ettiğiniz tarih değerlendirilmiş ve toplantı talebine konu genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun Genel Kurulun 16 Ocak 2024 Salı günkü birleşiminde ele alınabileceği sonucuna varılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle talep ettiğiniz tarihte İçtüzüğün 7'nci maddesi uyarınca toplantı yapılmasına gerek görülmemiştir."

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