2024-01-10 14:03:07 Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını reddetti. CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt verdi.