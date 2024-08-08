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Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

2024-08-08 18:20:45
Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

73 bin nüfuslu Samsun'un Terme ilçesi 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç piyasasına yön veriyor.

#1
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

"Türkiye'nin ticari araç merkezi" olarak nitelendirilen Terme'ye 81 ilden vatandaşlar gelerek minibüs, kamyonet, panelvan tipi araçlar alıyor.

#2
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Türkiye'de birçok ilde oto galeri alanında tekelleşmiş sembol yerler bulunuyor. Samsun'un Terme ilçesini diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliği ise Türkiye'nin ticari araç merkezi olması. İlçe sınırlarından itibaren kara yolu üzerine sıralanmış 150 oto galerici, neredeyse ilçe sınırlarının sonuna kadar satılık olan minibüs, kamyonet, panelvan tipi araçları sergiliyor.

#3
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

İlçenin Türkiye'de ticari araç piyasasında isim yaptığını ifade eden Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz, “Yaklaşık 35 yıldır bu sektördeyiz. Terme, Türkiye'de diğer bölgelerden farklı olarak ticari araç grubunda özellikle minibüs, kamyonet, panelvan araç sektöründe bakımlı araç satan tek yer denebilir. Çünkü bu aynı zamanda sanayimizi çok canlı tutmakta. 1985 yılından sonra oto alım satımın daha zor olduğu dönemlerde özellikle dışarıya verdiği güvenle Terme şu andaki haline gelmiştir. İlçemiz, yaklaşık 150 galerici esnafımız ve ortalama bin 500 araç kapasitesiyle ülkemizde ticari araç sektöründe isim yapmış durumda” dedi.

#4
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Ülkedeki ticari araç piyasasına neredeyse yön verdiklerini dile getiren Ayhan Yılmaz, “Türkiye'nin 81 vilayetinden insanlar geldiği gibi bizler de Türkiye'nin 81 vilayetinden araç alımına gidebiliyoruz.

#5
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Şu anda satışlarımız piyasada yaşanan ekonomik kriz ve kredilerin yüksek olması sebebiyle biraz düşmüş olsa da yavaş da olsa bir satışımız var.

#6
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Ama şu andaki kabiliyetimizin çok düşük bir kısmını kullanabiliyoruz. Derneğimiz, Terme'deki galericiler ile birlikte yeni bir kooperatif kurarak site oluşturma işlemlerine başladı.

#7
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Bunun için yaklaşık 65-70 dönüm bir alan aldık. Bunun diğer kısmını da imar uygulamalarıyla beraber karşılamak suretiyle önümüzdeki süreçte siteleşme çalışmamız tamamlanmış olacak inşallah.

#8
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Terme'yi bir siteye, Türkiye'nin vizyon bir sitesine kavuşturacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

#9
Foto - Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Samsun'un doğu yakasındaki son ilçesi olan Terme'de yol boyunca sıralanan satılık araçlar, her gün Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanan milyonlarca araç sürücüsü ve yolcusunun dikkatini çekiyor.

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