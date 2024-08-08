Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

İlçenin Türkiye'de ticari araç piyasasında isim yaptığını ifade eden Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz, “Yaklaşık 35 yıldır bu sektördeyiz. Terme, Türkiye'de diğer bölgelerden farklı olarak ticari araç grubunda özellikle minibüs, kamyonet, panelvan araç sektöründe bakımlı araç satan tek yer denebilir. Çünkü bu aynı zamanda sanayimizi çok canlı tutmakta. 1985 yılından sonra oto alım satımın daha zor olduğu dönemlerde özellikle dışarıya verdiği güvenle Terme şu andaki haline gelmiştir. İlçemiz, yaklaşık 150 galerici esnafımız ve ortalama bin 500 araç kapasitesiyle ülkemizde ticari araç sektöründe isim yapmış durumda” dedi.