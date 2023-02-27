2023-02-27 23:23:42 Nissan 'robotaksi' imparatorluğu kuracak
Japon otomotiv devi Nissan Çin'in Suzhou kentinde robotaksi testlerine başlayacağını duyurdu.
Japon otomotiv devi Nissan Çin'in Suzhou kentinde robotaksi testlerine başlayacağını duyurdu.
Nissan son dönemlerde kendi kendine giden otomobil konseptiyle oldukça ilgilendi. Bunların sonucu olarak da şirket Çin’in Suzhou kentinde robotaksi testlerine başlayacağını duyurdu. Bu testlerin başlamasıyla Japon üretici geleceğin ilk otonom taksi şirketi olmayı hedeflediğini belirtti.
Kendi kendine taşımacılık: Robotaksi! Birçok kişinin çocukluk hayali olan robot taksiler artık çokta uzakta değil. Nissan, otonom sürüşlü taksi testlerine önümüzdeki mart ayı başlıyor. Şirketin hem ticari hem de otomobil teknolojilerine yönelik bu hamlesi diğer markaların da işine yarayacaktır. Yakın zamanda gerçekleştireceği testlerle birlikte sayısız trafik senaryosunu da deneyimlemiş olacak.
Nissan’ın otonom sürüş konusuyla alakalı çalışmalar yapan Nissan Mobility Service’in CEO’su Ichijo Futakawa’ya göre, ilk aşama marttan eylüle kadar Leaf elektrikli araçları ile devam edecek. Ardından testler ekim ayında markanın elektrikli crossover SUV modeli Ariya ile ikinci aşamaya geçecek.
Ücretsiz olacak bu hizmet ile Nissan, kullanıcıları için yüksek hızlı tren istasyonlarını oteller, ofisler, Nissan bayileri ve diğer toplu alanlar ile bağlayacak. Sistem kullanıcıların başlangıç ve varış noktalarını seçmeleri için taksi uygulamalarına benzer bir uygulamayla geliyor.
Aslında daha öncesinde de Çin’in büyük şehirlerinde robotaksi testleri yapıldı. SAIC Motor şirketinin katılımıyla devlet destekli hale gelen robotaksi testleri başarılı sonuçlara rağmen ilerleme göstermedi. Bu durumun sebeplerinden nedeni ise otonom giden araçlar için ülke çapında bir yasal çerçevenin bulunmaması. Ek olarak, güvenliği sağlamak için birer görevli gerekiyor. Böylece maliyetler giderek artıyor. Bu sebeplerden ötürü proje daha yavaş ilerledi.
Şirket, Japonya’dan Çin’e otonom sürüş hizmetleri sağlayan ilk şirket olacağını söyledi. Nissan ve Renault’unda yatırımcısı olduğu WeRide otonom sürüş şirketi de testleri destekleyecek. Test sürecinin başarılı ilerlemesi durumunda Futakawa’ya göre şirket, 2025’ten sonra Çin’de ticarileşmeyi hedefliyor.
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