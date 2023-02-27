Nissan 'robotaksi' imparatorluğu kuracak

Aslında daha öncesinde de Çin’in büyük şehirlerinde robotaksi testleri yapıldı. SAIC Motor şirketinin katılımıyla devlet destekli hale gelen robotaksi testleri başarılı sonuçlara rağmen ilerleme göstermedi. Bu durumun sebeplerinden nedeni ise otonom giden araçlar için ülke çapında bir yasal çerçevenin bulunmaması. Ek olarak, güvenliği sağlamak için birer görevli gerekiyor. Böylece maliyetler giderek artıyor. Bu sebeplerden ötürü proje daha yavaş ilerledi.