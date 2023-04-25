Nisan yağmurları can suyu oldu! Kuruma noktasına gelen o barajın son hali

Özellikle İstanbul'da su tüketiminin çok arttığını vurgulayan Tolunay, "Son 20 yılda İstanbul'un nüfusu 11 milyondan 16 milyona çıktı. Su tüketimi 600 milyon metreküpten 1,1 milyar metreküpe çıktı. İşte bu suyu Kırklareli'nden götürüyorsunuz, Melen'den getiriyorsunuz, şimdi bu kuraklıktan sonra Mudurnu Çayı'nı İstanbul'a götürmeye çalışıyoruz. Suyu olmayan bir kenti, bu kadar büyüttüğünüz zaman başka yerlerden su getiriyorsunuz, kuraklık olduğu zaman getirdiğiniz sular da yetmiyor. O yüzden kentleri çok büyütmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de suyun büyük çoğunluğunun tarımda kullanıldığına dikkati çeken Tolunay, yağışların azlığı nedeniyle de son yıllarda yer altı kaynaklarının kullanılmaya başlandığını kaydetti.