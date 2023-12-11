Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay

Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti. Kısa Dalga'nın aktardığına göre sunucu "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Orta Doğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi. Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine köşeye sıkışan Regev "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" öne sürdü.