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Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay

Dünya
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Netanyahu'nun danışmanından "pes" dedirten "çıplak tutsak" savunması! Vay namussuz vay

2023-12-11 16:50:55
Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay

Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'in, Filistinlileri çıplak bir şekilde gözlerini bağlayarak teşhir etmesi ABD'nin Guantanamo'daki işkencelerini hatırlattı. İsrail'e tepki yağarken Netanyahu'nun danışmanından gelen işkence savunması pes dedirtti. Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde tuttuğu görüntülere ilişkin "Burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak" diye konuştu.

#1
Foto - Netanyahu'nun danışmanından "pes" dedirten "çıplak tutsak" savunması! Vay namussuz vay

Sky News'e konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Regev "Öncelikle, unutmayın ki burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil" cevabını verdi.

#2
Foto - Netanyahu'nun danışmanından "pes" dedirten "çıplak tutsak" savunması! Vay namussuz vay

Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.

#3
Foto - Netanyahu'nun danışmanından "pes" dedirten "çıplak tutsak" savunması! Vay namussuz vay

Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti. Kısa Dalga'nın aktardığına göre sunucu "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Orta Doğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi. Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine köşeye sıkışan Regev "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" öne sürdü.

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