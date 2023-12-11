2023-12-11 16:50:55 Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay
Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'in, Filistinlileri çıplak bir şekilde gözlerini bağlayarak teşhir etmesi ABD'nin Guantanamo'daki işkencelerini hatırlattı. İsrail'e tepki yağarken Netanyahu'nun danışmanından gelen işkence savunması pes dedirtti. Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde tuttuğu görüntülere ilişkin "Burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak" diye konuştu.