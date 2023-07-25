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Yaşam
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Nesli tükenmek üzere! O ilde görüldü

2023-07-25 16:08:39
Nesli tükenmek üzere! O ilde görüldü

Nesli tükenmek üzere olan alaca sansar Nevşehir’de görüldü.

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Foto - Nesli tükenmek üzere! O ilde görüldü

Türkiye'de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir'de köpekle kavga ederken görüntülendi.

#2
Foto - Nesli tükenmek üzere! O ilde görüldü

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde çobanlık yapan Bülent Çelik köyünde koyun otlatırken ilk defa karşılaştığı alaca sansarın koyun köpekleri ile kavgasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Çoban Bülent Çelik, “Bugün ömrümde ilk defa hayvanları otlatırken değişik bir hayvan türüyle karşılaştım. Köpeklerin havlama sesini duyup yanlarına gittiğimde alaca sansarı gördüm. Bölgede nadir rastlanılan bu hayvanı ömrümde ilk defa gördüm. Karşılaştığım bu anları video çekerek köylülere sordum ama bilen çıkmadı. Yaşadığım olay karşısında hayretler içerisinde kaldım” dedi.

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