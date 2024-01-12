Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

ORTADOĞU'DA SAVAŞ BÜYÜYECEK Gazze'deki çatışmalar 2024 yılında genişleyecek ve daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi için çeşitli yollar bulunacak. Çatışma küresel ekonomi için risk oluşturacak, jeopolitik ve siyasi bölünmeleri genişletecek ve küresel aşırıcılığı körükleyecek. ABD ve İran, doğrudan savaşın içine çekilebilir. Husiler gerilimini tırmandıracak. Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Şii milisler, ABD üslerini hedef alacak.