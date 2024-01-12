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Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

2024-01-12 11:45:30
Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

Küresel risk ve danışmanlık şirketi Eurasia Group, 2024’ün 10 küresel riskini sıraladı. New York merkezli kurumun 'Korkunç Yıl' olarak nitelendirdiği 2024'ün riskleri arasında ekonomik gerginlikler, jeopolitik riskler ve doğal afetler yer aldı. ABD TEHLİKEDE 2024 yılında ABD demokrasisi kötü bir hal alacak. Seçimler ülkedeki çatışmayı ve siyasi bölünmeyi derinleştirecek. Amerikan demokrasisi 150 yıldır tecrübe etmediği ölçüde sınanacak ve uluslararası güvenilirliği zedelenecek. Sosyal doku, siyasi kurumlar ve küresel konumu zarar görecek. Trump'ın kazanma ihtimali ABD'yi tehlikeye atacak.

#1
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

ORTADOĞU'DA SAVAŞ BÜYÜYECEK Gazze'deki çatışmalar 2024 yılında genişleyecek ve daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi için çeşitli yollar bulunacak. Çatışma küresel ekonomi için risk oluşturacak, jeopolitik ve siyasi bölünmeleri genişletecek ve küresel aşırıcılığı körükleyecek. ABD ve İran, doğrudan savaşın içine çekilebilir. Husiler gerilimini tırmandıracak. Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Şii milisler, ABD üslerini hedef alacak.

#2
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

UKRAYNA BÖLÜNECEK Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da tansiyonu yükseltecek, 2024 savaş için dönüm yılı olacak. Ukrayna, insan gücü sorunu, silah üretimi ve askeri strateji problemlerini çözmezse toprak kayıpları genişleyecek. Ukrayna bu yıl fiilen bölünecek. Rusya, savaş alanında inisiyatif ve maddi avantajını kullanacak. Kiev bu yıl daha büyük askeri riskler alacak. Rusya'nın saldırıları ile NATO'nun çatışma içine çekilme riski bulunacak.

#3
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

YAPAY ZEKA KONTROLDEN ÇIKACAK Yapay zeka düzenleme çalışmaları sonuç vermezse kontrolden çıkacak. Teknoloji şirketleri, çok güçlü yapay zeka modelleri ile avantajlarını artıracak.

#4
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

RUSYA, KORE VE İRAN ABD'nin baş düşmanı pozisyonunda bulunan Rusya, Kuzey Kore ve İran daha fazla iletişim kuracak. 3 ülke küresel sahnede daha koordineli hareket edecek. Ukrayna, İsrail ve Tayvan ise dostlukları ile ABD'ye tehdit oluşturacak. Ülkelerin içine gireceği çatışmalar ABD için risk oluşturacak.

#5
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

MADENLER İÇİN MÜCADELE ARTACAK Kritik madenler birçok sektör için önemli bir bileşen olmayı sürdürecek. Hükümetler, kritik minerallerin akışını engelleyen sanayi politikaları ve ticaret kısıtlamalarını daha fazla kullanacak.

#6
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

#7
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

EL NİNO GERİ DÖNECEK El Nino iklim modeli, dört yıl sonra yılın ilk yarısında güçlü bir zirve yapacak. Aşırı hava olayları zayıflayan ekonomilerde göç ve siyasi istikrarsızlığı körükleyecek.

#8
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

İNATÇI ENFLASYON Küresel enflasyon şokunun ekonomik ve siyasi etkilerini devam edecek. İnatçı enflasyonun neden olduğu yüksek faiz oranları dünya çapında büyümeyi yavaşlatacak. Finansal stres, sosyal huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık riski artacak.

#9
Foto - Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler

AVRUPA'DA POPÜLİZM ENDİŞESİ Avrupa'nın popülistleri, siyaset kurumuna korku salmaya devam edecek. 2024'ün diğer riskleri küresel şirketleri bekleyen davalar ve ABD-Çin gerilimi olacak. Küresel şirketler, davalar ile birlikte yüksek belirsizlik ve maliyetlerle karşılacak. ABD-Çin gerilimi ise farklı alanlara doğru genişleyecek.

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