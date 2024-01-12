2024-01-12 11:45:30 Neler olabilir neler! İşte yeni yılda dünyayı bekleyen riskler
Küresel risk ve danışmanlık şirketi Eurasia Group, 2024’ün 10 küresel riskini sıraladı. New York merkezli kurumun 'Korkunç Yıl' olarak nitelendirdiği 2024'ün riskleri arasında ekonomik gerginlikler, jeopolitik riskler ve doğal afetler yer aldı. ABD TEHLİKEDE 2024 yılında ABD demokrasisi kötü bir hal alacak. Seçimler ülkedeki çatışmayı ve siyasi bölünmeyi derinleştirecek. Amerikan demokrasisi 150 yıldır tecrübe etmediği ölçüde sınanacak ve uluslararası güvenilirliği zedelenecek. Sosyal doku, siyasi kurumlar ve küresel konumu zarar görecek. Trump'ın kazanma ihtimali ABD'yi tehlikeye atacak.