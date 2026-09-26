Necmettin Batırel'den ses getirecek sözler: Parayı kaçırdılar, enkazı bıraktılar

Fon krizinin merkezinde Tera Portföy ve Pusula Portföy başta olmak üzere tutuklanan 7 portföy yönetim şirketinin yöneticileri var. Bunlar aralarında anlaşarak Borsa İstanbul'da işlem gören, halka açıklık oranı düşük, piyasada az miktarda bulunan ("sığ") şirketlerin hisselerini toplamışlar. Vatandaşı kandırarak soydukları paranın büyük bölümünü yurt dışına kaçırdıkları ortaya çıktı... Fonlar kendi aralarında az bir nakitle kolayca yukarı taşınan bu hisseleri sürekli alıp satarak fiyatlarını astronomik seviyelere çıkarmış. Hisselerin fiyatı uçtukça, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS üzerinden işlem gören yatırım fonlarının yatırımcısına sağladığı yüzdesel kazanç kâğıt üzerinde muazzam göründü. Kronik enflasyona karşı parasını korumak isteyen yüz binlerce bireysel ve nitelikli yatırımcı, bu "aşırı kazandıran" fonlara hücum etti. Şişirilen bu hisseler, serbest fonlar tarafından finans kuruluşlarına ve faktoring şirketlerine yüksek değerleri üzerinden teminat olarak gösterildi ve karşılığında yeni nakit/krediler çekilerek çark büyütüldü.