Necati Şaşmaz’dan olay açıklama! Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 'vurucu' olacak

‘Polat Alemdar’ olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yeni konsepte ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölümün yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına” diye konuştu. Dizinin fragmanlarının yakın zaman içinde paylaşılacağını da belirten Necati Şaşmaz, Şubat ayı için müjde vermiş oldu. Peki dizinin nasıl bir konsepti ve hikayesi olacak? İşte bu sorunun yanıtını da veren Necati Şaşmaz, oldukça iddialı bir yapımın gelmekte olduğunu da anlattı. Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı: “Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.” Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar’dan Afganistan’dan Makedonya’ya hatta Amerika’ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.”