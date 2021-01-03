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Medya
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Necati Şaşmaz’dan olay açıklama! Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 'vurucu' olacak

2021-01-03 10:00:04
Necati Şaşmaz’dan olay açıklama! Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 'vurucu' olacak

Bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonu yakında izleyicilerle buluşacak… Necati Şaşmaz’ın Polat Alemdar karakteri ile ünlendiği ve birçok farklı karakteriyle de akıllara yazılan Kurtlar Vadisi konseptine bir yenisi daha ekleniyor.

#1
Foto - ‘Polat Alemdar’ olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yeni konsepte ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölümün yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına” diye konuştu. Dizinin fragmanlarının yakın zaman içinde paylaşılacağını da belirten Necati Şaşmaz, Şubat ayı için müjde vermiş oldu. Peki dizinin nasıl bir konsepti ve hikayesi olacak? İşte bu sorunun yanıtını da veren Necati Şaşmaz, oldukça iddialı bir yapımın gelmekte olduğunu da anlattı. Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı: “Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.” Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar’dan Afganistan’dan Makedonya’ya hatta Amerika’ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.”

‘Polat Alemdar’ olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yeni konsepte ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölümün yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına” diye konuştu. Dizinin fragmanlarının yakın zaman içinde paylaşılacağını da belirten Necati Şaşmaz, Şubat ayı için müjde vermiş oldu. Peki dizinin nasıl bir konsepti ve hikayesi olacak? İşte bu sorunun yanıtını da veren Necati Şaşmaz, oldukça iddialı bir yapımın gelmekte olduğunu da anlattı. Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı: “Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.” Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar’dan Afganistan’dan Makedonya’ya hatta Amerika’ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.”

#2
Foto - Kurtlar Vadisi Kaos dizisi günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri de yakından irdeleyecek. Aslında bu durum Kurtlar Vadisi konseptinin ilk yayınlandığı dönemde de de yapılmış ve izleyiciler dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi göstermişti. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri de yakından irdeleyecek. Aslında bu durum Kurtlar Vadisi konseptinin ilk yayınlandığı dönemde de de yapılmış ve izleyiciler dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi göstermişti. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

#3
Foto - Türk dizi tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi, sinemaya ilk olarak Kurtlar Vadisi Irak filmi ile adım atmıştı.

Türk dizi tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi, sinemaya ilk olarak Kurtlar Vadisi Irak filmi ile adım atmıştı.

#4
Foto - Daha sonra 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio filmi beyaz perdede yerini aldı.

Daha sonra 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio filmi beyaz perdede yerini aldı.

#5
Foto - İsrail’in Filistin zulmünü de es geçmeyen ekip, serinin üçüncü filmi ‘Kurtlar Vadisi Filistin’ adlı bir film çıkardı.

İsrail’in Filistin zulmünü de es geçmeyen ekip, serinin üçüncü filmi ‘Kurtlar Vadisi Filistin’ adlı bir film çıkardı.

#6
Foto - Dizinin film serisinin son basamağı Kurtlar Vadisi Vatan oldu. Filmde, 15 Temmuz darbe girişimi konu edinildi.

Dizinin film serisinin son basamağı Kurtlar Vadisi Vatan oldu. Filmde, 15 Temmuz darbe girişimi konu edinildi.

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