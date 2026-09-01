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Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

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Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

Icardi'nin ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto'da forma giyen Milli forvet Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi.

#1
Foto - Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

Uzun süredir forvet arayışında olan Galatasaray, A Milli Takım ve Porto'nun golcüsü Deniz Gül ile anlaşmaya vardı ve transferi Kamuyu Aydınlatma Platormu'na (KAP) bildirdi.

#2
Foto - Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşımda "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı

#3
Foto - Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüple her konuda el sıkışan Deniz Gül bugün İstanbul'a gelecek. Galatasaray'ın yeni transferi Deniz'in saat 14.00 - 14:30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

#4
Foto - Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'da

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada süre alan 22 yaşındaki golcü, 7 gol ve 2 asistlik hücum performansı sergiledi. Hücum hattına yerli ve dinamik bir güç kazandıran sarı-kırmızılılar, Deniz'i Osimhen'in arkasında ikinci santrfor olarak kullanacak.

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