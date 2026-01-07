  • İSTANBUL
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

Küresel ekonomik kriz nedeniyle bazı firmalardan kötü haberler geliyor. Son gelişmelere göre, 46 yıllık sanayi devi iflas etti.

1
#1
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

1980 yılında kurulan ve demir, sac ve profil çeşitleri ile sanayicinin ihtiyacı olan çeşitleri tedariki yapan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin iflasıyla birlikte iş yapan birçok şirketin de zor durumda kaldığı öğrenildi.

#2
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

Kocaeli Barış gazetesinden Hanifi Surun’un haberine göre; Gebze Sultan Orhan Mahallesi Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi no:7/8 adresinde bulunan ve Gebze’nin önde gelen firmalarından olan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin iflas ettiği iddia edildi.

#3
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

İflas eden Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin olduğu yere gelen alacaklılar alacakları karşısında elleri boş olarak döndükleri de aktarıldı.

#4
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

Atilla Profil 1980 yılında Türk Sanayisi'nin kalbi olan Gebze'de kurulmuştu.

#5
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

Ülkemizin en yoğun sanayileşen bölgesinde fabrikaların en önemli girdi maddesi olan demir,sac ve profil çeşitleri ile sanayici'nin ihtiyacı olan çeşitleri tedarik ediyordu.

#6
Foto - Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi sessiz sedasız iflas etti

2000 yılında teknolojisi gelişen sanayi sektörünün ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli makina yatırımları yaparak hizmet şekli verdi.

Vay vay

Ekonomi uçuyor, uçuyor.. Bu faizlerle şirketlerin krediye ulaşımı çok zor,ödemesi daha zor..
