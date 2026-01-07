  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa “İkimiz de bekarız” demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcılıkta verdiği ek ifadesi ortaya çıktı.

1
#1
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Ersoy ifadesinde "Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. 'Oturalım kahve içelim' dedi. Ben de 'aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz' dedim. O da 'sen de bekarsın, ben de bekarım, evde görüşelim' demişti" dedi.

#2
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un 31 Aralık'ta savcılığa etkin pişmanlıktan faydalanma talebiyle verdiği 3 saatlik ek ifadesi ortaya çıktı.

#3
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Mehmet Akif Ersoy, "Bizim Pınar ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk. Ben Pınar'a boşanma davasını açtırdım. Sonrasında Pınar feragat etti. Sonrasında ben boşanma davası açtım. Ulus'taki evi Mustafa Manaz tutmuştu. O dönem ikimiz de boşanma aşamasındaydık. Hatta beraber tuttuk sayılır. Bir süre o evde kaldıktan sonra ben tekrar evime döndüm. O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet'ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti.

#4
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Bazen de Ahmet'i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim. Ben tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum. Alacağım zaman arkadaşlarımdan istiyordum. Fevzi Çakır ile Ela'nın arası çok yakındı. Ela'nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. 'Oturalım kahve içelim' dedi. Ben de 'aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz' dedim. O da 'sen de bekarsın, ben de bekarım, evde görüşelim' demişti."

#5
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Sercan Yaşar'ı da hiçbir şekilde tanımadığını kaydeden Ersoy, "Kübra Nur Uslu'yu ise ben aldım. 'Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu' demesinler diye aldım. İşe almadan önce de ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptım. Ece A., Gizem'in kuzeniydi. Kendisiyle Ulus'taki evde görüşmüştük. Ece ile 1 ya da 2 defa uyuşturucu madde kullandık. Ece ile yaklaşık 1,5 yıldır görüşmüyoruz. Gizem, Ahmet'in kız arkadaşıydı. Ece ile beni Gizem Ayabaktı tanıştırdı. Ulus'taki evde mutfak dolabının içerisinde uyuşturucu madde vardı. Buradan alıp kullandığımız oldu. Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden husumetlidir. Asansörlerde 7/24 kamera kaydı iddiaları asılsızdır" diye konuştu.

#6
Foto - İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa "İkimiz de bekarız" demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Ersoy, ifadesini şu iafdelerle sonlandırdı: "Kenan Tekdağ ile Mısır'da çalışırken Habertürk yayınlarına çıkıyordum. Dönüşümde Kenan Tekdağ ile oturup sohbet ettik. Bu şekilde samimiyetimiz ilerledi. Kenan Bey genç yaştaki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Habertürk programlarına konuk olarak davet ettiler. Telif ücreti ödenirdi. Daha sonra Diyanet'e geçtim. Mehmet Görmez Hoca ile çalıştım. Bu süreçte de 4-5 ayda bir görüşürdük. 2018 yılında TRT'den istifa ederek Habertürk'te spiker olarak işe başladım. Daha sonra samimiyetimiz arttı. Ben Kenan Bey'in bilgisi dışında iş yapmazdım. Kanal TMSF'ye devredilince ayrılmak istedim ancak devam etmem istendi. Tazminatımı hesaplatmak için insan kaynaklarına gittiğimde maaşımın yarısının spikerlik, yarısının genel yayın yönetmenliği olarak gösterildiğini gördüm. Çok üzüldüm. İmamoğlu'nun Show TV'yi almak istediğine dair iddialar yalandır. Adem Soytekin'i arayıp 'Habertürk'ü satın al' dediğime ilişkin iddialar da iftiradır."

bakalım bu sahıslara

1991 doğumlu olan Fevzi Çakır,kğrt arap aslen Kilislidir. Gazetecilik kariyerini Ankara merkezli sürdüren Çakır,<<<ela rumeysa31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu.aslen trabzonlu laz gürcü <<<Mehmet Akif Ersoy (d. 8 Ocak 1985, İstanbul),aslen kahramanmaras kürt<<kenan tekdağ kürt 1956 yılı ağrı – doğubeyazıt doğumlu.
