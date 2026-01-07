İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa “İkimiz de bekarız” demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Mehmet Akif Ersoy, "Bizim Pınar ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk. Ben Pınar'a boşanma davasını açtırdım. Sonrasında Pınar feragat etti. Sonrasında ben boşanma davası açtım. Ulus'taki evi Mustafa Manaz tutmuştu. O dönem ikimiz de boşanma aşamasındaydık. Hatta beraber tuttuk sayılır. Bir süre o evde kaldıktan sonra ben tekrar evime döndüm. O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet'ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti.