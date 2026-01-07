İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa “İkimiz de bekarız” demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş

Sercan Yaşar'ı da hiçbir şekilde tanımadığını kaydeden Ersoy, "Kübra Nur Uslu'yu ise ben aldım. 'Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu' demesinler diye aldım. İşe almadan önce de ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptım. Ece A., Gizem'in kuzeniydi. Kendisiyle Ulus'taki evde görüşmüştük. Ece ile 1 ya da 2 defa uyuşturucu madde kullandık. Ece ile yaklaşık 1,5 yıldır görüşmüyoruz. Gizem, Ahmet'in kız arkadaşıydı. Ece ile beni Gizem Ayabaktı tanıştırdı. Ulus'taki evde mutfak dolabının içerisinde uyuşturucu madde vardı. Buradan alıp kullandığımız oldu. Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden husumetlidir. Asansörlerde 7/24 kamera kaydı iddiaları asılsızdır" diye konuştu.