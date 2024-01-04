Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, “Bu nedir” diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

“Evet tarlalarımızı acayip sürmüşler. Ve o tarlaların ürünü olan GDO'lu bir nesil var... Kültürü inancı resetlenmiş, geçmişinden koparılmış, genetiği 'çağdaşlık-batılılık' safsatasıyla yeniden kodlanmış bir nesil. Kendini ilerici aydınlanmış gelişmiş ve de muteber insan sanan yobaz, gerici, örümcek beyinli bir güruh... Çok başlıklı derin bir mevzu. Girsek çıkamayız, yerimiz dar yazamayız. Biz en iyisi güncel mevzu ile devam edelim... Gazze'de devam eden soykırıma karşı tüm dünyaya seslendik. İnsanlık adına. Ölen bebeklerin kadınların masumların mazlumların sesi olmak için bir araya geldik. İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne on binlerce insan katıldı.