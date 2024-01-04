2024-01-04 16:58:46 Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, “Bu nedir” diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın
Sözde gazeteci Fatih Altaylı, “Tevhid bayrağı” açan bir kişiye atılan yumruk sonrası paylaştığı ve ‘Eline sağlık’ ifadelerinin bulunduğu tweet’i korkup silmişti. Maçası yemeyen Altaylı’ya Hikmet Genç’ten okkalı bir eleştiri yazısı geldi. “Arap sevicilik diye mabatlarından bi'şey uydurdular. Bu nedir diye kimse de sormuyor?” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: