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Medya
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Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, "Bu nedir" diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

2024-01-04 16:58:46
Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, “Bu nedir” diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

Sözde gazeteci Fatih Altaylı, “Tevhid bayrağı” açan bir kişiye atılan yumruk sonrası paylaştığı ve ‘Eline sağlık’ ifadelerinin bulunduğu tweet’i korkup silmişti. Maçası yemeyen Altaylı’ya Hikmet Genç’ten okkalı bir eleştiri yazısı geldi. “Arap sevicilik diye mabatlarından bi'şey uydurdular. Bu nedir diye kimse de sormuyor?” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, "Bu nedir" diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

“Evet tarlalarımızı acayip sürmüşler. Ve o tarlaların ürünü olan GDO'lu bir nesil var... Kültürü inancı resetlenmiş, geçmişinden koparılmış, genetiği 'çağdaşlık-batılılık' safsatasıyla yeniden kodlanmış bir nesil. Kendini ilerici aydınlanmış gelişmiş ve de muteber insan sanan yobaz, gerici, örümcek beyinli bir güruh... Çok başlıklı derin bir mevzu. Girsek çıkamayız, yerimiz dar yazamayız. Biz en iyisi güncel mevzu ile devam edelim... Gazze'de devam eden soykırıma karşı tüm dünyaya seslendik. İnsanlık adına. Ölen bebeklerin kadınların masumların mazlumların sesi olmak için bir araya geldik. İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne on binlerce insan katıldı.

#2
Foto - Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, "Bu nedir" diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

O yürüyüşe katılan bir vatandaş elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönerken oğlu yaşında bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Efendim o (saldırganın kendisi) Türk'müş?! Böyle Arap seviciliği yapılamazmış. O yüzden yumruklamış. Neden yahu?..

#3
Foto - Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, "Bu nedir" diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

Türk Müslüman olamaz mı?! Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyan Müslüman Türk, Arap sevicisi mi olur?! O adamın elindeki bayrağın Hilafet Bayrağı olduğunu da bilmiyor. Şiddete teröre yöneliyor. Babası yaşındaki adama yumrukluyor. Edepsizliğin saygısızlığın ahlaksızlığın dibi! Arap sevicilik diye mabatlarından bi'şey uydurdular. Bu nedir diye kimse de sormuyor?.. (…)”

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